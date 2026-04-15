Kariera Samanthy Fox (znanej również jako Sam Fox) rozpoczęła się w czasie, gdy uczęszczała jeszcze do szkoły katolickiej. Sam przyszła na świat w Londynie w rodzinie handlowców jako najstarsza córka Patricka Johna Foxa i Carole Ann Wilken. Jej rodzice byli gorliwymi chrześcijanami, zaś wychowywała się z trójką rodzeństwa.

Samantha Fox może się pochwalić wielką karierą muzyczną. Jej hity zna niemal każdy

Na pozowanie topless do tabloidu "The Sun" zgodzili się jej rodzice, jednak niezbyt dobrze przyjęto to w konserwatywnej placówce. Co ciekawe, po latach Samanthę wybrano "dziewczyną ze strony 3 wszech czasów" - to właśnie w tym miejscu w gazecie pojawiały się zdjęcia niekompletnie ubranych modelek.

"Wyrzucili mnie. Niegrzeczna dziewczynka w katolickiej szkole. Siostry zakonne nie były zadowolone" - wspominała Samantha w programie "Loose Women". Fox dodała jednak, że musiała wrócić do szkoły, aby pozdawać egzaminy A-Levels (odpowiednik polskiej matury).

Zdobyta popularność dała wokalistce kontrakt płytowy - debiutancki singel "Touch Me (I Want Your Body)" podbił listy przebojów w Europie, Ameryce Północnej i Australii. Pierwsze trzy płyty: "Touch Me" (1986), "Samantha Fox" (1987) i "I Wanna Have Some Fun" (1988) przyniosły jej kolejne hity. W 1988 roku wokalistka zdobyła nominację do Brit Awards.

W kolejnych dekadach jednak zupełnie przepadła - w sumie wydała jeszcze cztery studyjne albumy, które przeszły bez echa. Fox regularnie pojawia się też na koncertach gwiazd lat 80., często występuje również w Polsce na koncertach tematycznych, ale również w telewizji, m.in. w programie "Jaka to melodia?". Ma na koncie udział w celebryckim "Big Brotherze". Ostatniego singla - "Hot Boy" - Fox wypuściła w 2018 roku.

Pogłoski o homoseksualnej orientacji Samanthy Fox zaczęły pojawiać się pod koniec lat 90. (wcześniej wokalistka związana była z m.in. Paulem Stanleyem z grupy Kiss). Wówczas Fox mieszkała pod jednym dachem z Cris Bonacci, byłą gitarzystką zespołu Girlschool.

W 2003 roku brytyjska wokalistka potwierdziła, że jest w związku z kobietą. "Spałam z innymi kobietami, ale nie byłam zakochana przed poznaniem Myry Stratton. Ludzie mówią, że jestem homoseksualistką... Ja nie wiem, kim jestem. Wiem jedynie, że kocham Myrę. Chciałabym spędzić z nią resztę życia" - mówiła w jednym z wywiadów.

Stratton (która była jej menedżerką) zmarła w 2015 r. na raka w wieku 60 lat. Rok później wokalistka zaczęła spotykać się ze swoją tour menedżerką, pochodzącą z Norwegii Lindą Brigitte Olsen.

Samantha Fox i Linda Birgitte Olsen razem z mamami na swoim ślubie

Samantha Fox i Linda Olsen: Ślub w klimacie Eurowizji

W walentynki 2020 roku Samantha Fox poprosiła młodszą o osiem lat partnerkę o rękę. "Sam i Linda są razem szczęśliwe i chcą być ze sobą razem do końca życia" - donosił tabloid "The Sun".

Para wzięła ślub 19 czerwca 2022 roku. Ceremonia utrzymana w stylu Eurowizji odbyła się w Epping Forest. Para młoda na ślub przyjechała przyozdobioną, białą taksówką. Fox na ceremonii pojawiła się w sukni z białym welonem, ale podkreślającym również jej dekolt i brokatowych butach.

Twój, Dawid szykuje się do wydania debiutanckiej płyty. Po drodze występ w "Mam talent", na Next Feście i dużo więcej INTERIA.PL INTERIA.PL