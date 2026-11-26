Przypomnijmy, że obecnie na polskim rynku muzycznym istnieją dwie oddzielne grupy, nawiązujące do działającego od lat 70. zespołu Kombi. Liderem formacji Kombi jest dawny klawiszowiec tamtej formacji Sławomir Łosowski, a dawny gitarzysta Grzegorz Skawiński i dawny basista Waldemar Tkaczyk posługują się nazwą Kombii.

Skawiński i Tkaczyk współpracują ze sobą od lat. Wszystko zaczęło się od młodzieńczej pasji

Historia Skawińskiego i Tkaczyka zaczęła się jeszcze przed ich zawodową karierą. Muzycy poznali się 1 września 1969 roku podczas rozpoczęcia roku szkolnego w liceum w Mławie. Szybko odkryli wspólne muzyczne fascynacje i niemal od razu zaczęli myśleć o założeniu zespołu. Z młodzieńczej pasji narodziła się jedna z najtrwalszych artystycznych przyjaźni w historii polskiej muzyki.

Przez kolejne dekady wspólnie przechodzili od przełomowego brzmienia Kombi do gitarowej swobody Skawalkera, bezkompromisowej siły O.N.A. i pop-rockowej formuły KOMBII, otwiera się w nowym oknie. Skawiński - gitarzysta, wokalista i kompozytor - stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych stylów gitarowych w Polsce. Tkaczyk, basista, kompozytor i autor tekstów, należał natomiast do pionierów nowoczesnego podejścia do gitary basowej na krajowej scenie.

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Historia zespołu Kombi sięga jeszcze końca lat 60., jednak sama formacja nie powstała wówczas bezpośrednio. W 1969 r. Sławomir Łosowski założył kapelę Akcenty. Kilka lat później Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk i Jan Pluta powołali do życia grupę Horoskop. W 1975 r., po rozpadzie składu Akcentów, Łosowski zaprosił do współpracy muzyków z Horoskopu - najpierw Jana Plutę, a następnie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Początkowo grupa funkcjonowała pod starą nazwą Akcenty, jednak na skutek nacisków agencji BART wkrótce zmieniono ją na Kombi (zaproponowaną przez Jana Plutę).

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W kolejnych latach Kombi zdobyło ogólnopolską popularność dzięki takim przebojom jak "Nasze rendez-vous, otwiera się w nowym oknie", "Black and White" czy "Za ciosem cios". Skład zespołu pozostawał stabilny, zmieniali się jedynie perkusiści, a od połowy lat 80. grupa okresowo występowała także jako trio, korzystając z automatu perkusyjnego. Zespół funkcjonował formalnie do wiosny 1992 r. Na początku tego roku Skawiński i Tkaczyk poinformowali Sławomira Łosowskiego o decyzji opuszczenia grupy. Choć niektórzy fani wskazują 21 marca 1992 r. jako datę rozwiązania Kombi, po tym terminie odbyło się jeszcze kilka pożegnalnych koncertów, z których ostatnie miały miejsce na początku maja.

Na początku lat 90., równolegle do funkcjonowania Kombi, powstał projekt Skawalker - tworzony przez Skawińskiego i Tkaczyka. Po nagraniu dwóch albumów duet muzyków przekształcił kapelę w zespół o nazwie O.N.A., który następnie odniósł niemały sukces komercyjny. W 2003 r. doszło jednak do rozpadu, a Skawiński, Tkaczyk i dołączający do nich Pluta powołali do życia nową formację - Kombii. Podwójne "i" w nazwie miało odróżnić formację od zespołu Kombi Łosowski, a jednocześnie podkreślić zachowaną stylistykę i ciągłość twórczą.

Kilka lat później, gdy Kombii miało już na swoim koncie kilka płyt, między zespołami wywiązał się głośny spór dotyczący nazw. Sprawa trafiła nawet do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

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Wyrokiem z 25 listopada br. Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę Sławomira Łosowskiego na decyzję Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dotyczącą znaku towarowego "Kombii", zarejestrowanego w 2011 roku przez Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka.

W swoim uzasadnieniu sąd podkreślił, iż wnioskodawca nie wykazał, że Skawiński i Tkaczyk działali w złej wierze. Łosowski nie wykazał też, że posiadał wyłączne prawo do nazwy "Kombi". Zespół Kombi przerwał działalność w 1992 roku, "a zatem prawie dwadzieścia lat przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku 'kombii' w 2011 roku" - czytamy w orzeczeniu sądu. Ponadto Skawiński i Tkaczyk "rozwijali własną działalność muzyczną" pod nową nazwą, z którą "zyskali określoną renomę".

Sławomir Łosowski został tym samym zobowiązany do pokrycia własnych kosztów oraz kosztów poniesionych przez Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka.

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