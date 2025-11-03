Sabrina Carpenter zmierzyła się z hitem lat 90.! Jak sobie poradziła?
Sabrina Carpenter świętowała Halloween w Nowym Jorku. Podczas swojego występu pojawiała się w kilku przebraniach i zmierzyła się z kultowym hitem lat 90.! Jak jej poszło?
Sabrina Carpenter podczas halloweenowego występu w Madison Square Garden w Nowym Jorku pokazała się na scenie w aż trzech różnych przebraniach. Gwiazda wyszła na scenę w stroju Wonder Woman, Freda Flintstone'a oraz Barbie. Będąc w ostatniej z wymienionych kreacji, piosenkarka zmierzyła się z przebojem lat 90.
Sabrina Carpenter zaśpiewała "Barbie Girl"!
W sieci pojawiły się nagrania, na których Sabrina Carpenter śpiewa "Barbie Girl" zespołu Aqua. Wykonanie zostało bardzo ciepło przyjęte, a wideo w internecie zrobiło furorę.
Podczas koncertu nie brakowało również tradycyjnego już segmentu "Don't Touch That Dial!". Artystka wybiera sobie spośród zgromadzonej publiczności jedną osobę, która następnie zakuwana jest w różowe kajdanki. Wśród zaproszonych do zabawy osób znalazły się już m.in. Emma Bunton i Millie Bobby Brown. Podczas Halloweenowego wieczoru padło z kolei na Drew Barrymore!