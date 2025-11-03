Sabrina Carpenter zmierzyła się z hitem lat 90.! Jak sobie poradziła?

Sabrina Carpenter podczas halloweenowego występu w Madison Square Garden w Nowym Jorku pokazała się na scenie w aż trzech różnych przebraniach. Gwiazda wyszła na scenę w stroju Wonder Woman, Freda Flintstone'a oraz Barbie. Będąc w ostatniej z wymienionych kreacji, piosenkarka zmierzyła się z przebojem lat 90.

Sabrina Carpenter zaśpiewała "Barbie Girl"!

W sieci pojawiły się nagrania, na których Sabrina Carpenter śpiewa "Barbie Girl" zespołu Aqua. Wykonanie zostało bardzo ciepło przyjęte, a wideo w internecie zrobiło furorę.

Podczas koncertu nie brakowało również tradycyjnego już segmentu "Don't Touch That Dial!". Artystka wybiera sobie spośród zgromadzonej publiczności jedną osobę, która następnie zakuwana jest w różowe kajdanki. Wśród zaproszonych do zabawy osób znalazły się już m.in. Emma Bunton i Millie Bobby Brown. Podczas Halloweenowego wieczoru padło z kolei na Drew Barrymore!

