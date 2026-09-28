Sabrina Carpenter zagra u boku Toma Hollanda. Wcieli się w legendę kina

Po kilku latach zdominowanych przez muzykę Sabrina Carpenter ponownie pojawi się na dużym ekranie. Artystka, która ma za sobą sukcesy "Espresso", "Please Please Please" i "Taste", przyjęła rolę Ginger Rogers w przygotowywanej biografii Freda Astaire'a.

W postać legendarnego tancerza wcieli się Tom Holland. Do obsady dołączyła również Margaret Qualley, która zagra Adele Astaire, starszą siostrę Freda i jego pierwszą sceniczną partnerkę.

Projekt powstaje od blisko pięciu lat. Holland został wybrany do głównej roli już w 2021 roku, ale dopiero teraz ujawniono kolejne najważniejsze nazwiska obsady.

Sabrina Carpenter wraca do aktorstwa

Carpenter zaczynała karierę jako aktorka. Popularność przyniosła jej rola w serialu Disneya "Dziewczyna poznaje świat". Później występowała m.in. w "Austin & Ally", "Prawie i porządku: sekcji specjalnej" oraz filmach "Wysoka dziewczyna" i "Wytańcz to".

W ostatnich latach skupiła się na nagrywaniu muzyki. Albumy "Short N' Sweet" i "Man's Best Friend" umocniły jej pozycję w światowym popie, a na jej konto trafiły dwie nagrody Grammy.

W nowym filmie Carpenter zmierzy się z postacią Ginger Rogers. Aktorka i tancerka wystąpiła z Fredem Astaire'em w dziewięciu produkcjach nakręconych w latach 1933-1939. Razem zagrali m.in. w "Wesołej rozwódce", "Panach w cylindrach" i "Lekkoduchu". Po latach spotkali się ponownie na planie "Przygody na Broadwayu".

Tom Holland zatańczy jako Fred Astaire

Tom Holland przed rozpoczęciem kariery filmowej występował w londyńskim musicalu "Billy Elliot". Przygotowując się do roli Astaire'a, wrócił do intensywnych treningów tanecznych. Aktor chce wykonać większość choreografii bez pomocy dublerów.

Twórcom zależy również na tym, aby wybrane sekwencje zostały nakręcone w jednym ujęciu. Ma to nawiązywać do sposobu realizacji musicali z udziałem Astaire'a, w których kamera pokazywała układy taneczne bez częstych cięć.

Film wyreżyseruje Paul King, twórca "Paddingtona" i "Wonki". Scenariusz przygotował ze Stevenem Levensonem na podstawie książki Kathleen Riley "The Astaires: Fred & Adele". W pracach uczestniczy także rodzina tancerza: jego córka Ava Astaire McKenzie oraz wnuk Tyler McKenzie.

Produkcja nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Nie podano również daty rozpoczęcia zdjęć ani premiery.