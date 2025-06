Sabrina Carpenter jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych gwiazd. Artystka długo pracowała, by ustanowić swoją pozycję w świecie show-biznesu. Wydany w zeszłym roku krążek "Short n' Sweet", na którym znalazły się przeboje takie jak "Espresso", "Please Please Please" czy "Taste" został bardzo ciepło przyjęty. Piosenkarka wyruszyła w trasę promującą wydawnictwo, a nagrania z jej występów robią w sieci furorę.