Sabrina Carpenter przeciwna telefonom na koncertach? "To wkurzy moich fanów"

Temat telefonów na koncertach budzi w ostatnim czasie sporo dyskusji. Coraz więcej zespołów i solowych artystów apeluje do fanów o ograniczenie robienia zdjęć i nagrywania, a niektórzy otwarcie tego zakazują i wprowadzają rozwiązania, które to uniemożliwiają. Do tego grona wkrótce dołączyć może też Sabrina Carpenter.