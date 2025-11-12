Sabrina Carpenter na wielkim ekranie! Zagra kluczową rolę w nowym musicalu

Sabrina Carpenter od kilku lat koncentruje się przede wszystkim na karierze muzycznej. W 2024 roku odniosła olbrzymi sukces dzięki albumowi Short n' Sweet, a niedawno zdobyła aż sześć nominacji do nagród Grammy za krążek Man's Best Friend, w tym w kategoriach Album Roku, Piosenka Roku oraz Nagranie Roku.

"To ekscytujące, że mogę połączyć moją pasję do muzyki z aktorstwem. Zawsze marzyłam o stworzeniu projektu, który łączy te dwa światy" - mówi Carpenter .

Nowy musical będzie pierwszym dużym filmowym projektem artystki od czasu sukcesu jej albumów, a także powrotem do ekranu po wcześniejszych epizodach w produkcjach Netflixa, takich jak "Tall Girl" czy dramat "The Hate U Give".

Lorene Scafaria za kamerą

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Lorene Scafaria, znana z hitów kinowych i telewizyjnych. Ma na koncie m.in. film "Ślicznotki", a także odcinki seriali HBO "Sukcesja" i "I Love L.A.". Scafaria wyreżyserowała także thrillery i komedie, w tym "Wszędobylska mamuśka" oraz "Przyjaciel" do końca świata. Obecnie reżyserka pracuje nad thrillerem dla A24, z Jesse Plemons i Cole'em Escola w rolach głównych.

"Kiedy Sabrina przedstawiła mi swój pomysł, od razu poczułam, że możemy stworzyć coś wyjątkowego - muzycznego, wizualnie bogatego i emocjonalnie porywającego" - tłumaczy Scafaria.

Od pomysłu do produkcji

Jak podają źródła, projekt powstał z inicjatywy samej Carpenter, która w 2024 roku zgłosiła swój pomysł do Universal. Od tamtej pory koncepcja ewoluowała, a Scafaria dołączyła jako scenarzystka i reżyserka. Produkcją filmu zajmą się także Marc Platt, Leslie Morgenstein i Elysa Koplovitz Dutton z Alloy Entertainment.

Pomysł musicalu inspirowanego "Alicją w Krainie Czarów" pojawił się już w 2020 roku w kontekście współpracy Carpenter z Netflixem, jednak wtedy projekt nie doszedł do skutku. Teraz artystka wraca do tej wizji, łącząc doświadczenie muzyczne i filmowe w jednym przedsięwzięciu.

Wspólna wizja artystki i studia

Film nadzorują Ryan Jones, starszy wiceprezes Universal ds. produkcji, oraz Jacqueline Garell, dyrektor ds. produkcji. Marc Platt Productions reprezentuje Katie McNicol.

"To dla mnie ogromna szansa, by rozwijać kreatywną wizję od początku do końca - zarówno przed kamerą, jak i za kulisami" - podkreśla Carpenter

Nowy projekt Sabriny Carpenter zapowiada się na jedno z najciekawszych połączeń muzyki i kina w nadchodzących latach, a fani gwiazdy z niecierpliwością czekają na pierwsze szczegóły dotyczące obsady i daty premiery.

"Twoja twarz brzmi znajomo”: Julia Żugaj i Marta Bijan w żywiołowym duecie Polsat