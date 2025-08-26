Są pierwsze informacje o pogrzebie Stanisława Soyki. Zapadła ważna decyzja

Stanisław Soyka, wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczorem 66-letni artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Prokuratura prowadzi śledztwo w celu ustalenia okoliczności śmierci muzyka. W poniedziałek przeprowadzono sekcję zwłok. Podano wówczas, że konieczne są dodatkowe badania, m.in. histopatologiczne, które pomogą ustalić przyczyny zgonu.

Pogrzeb Stanisława Soyki. Są pierwsze informacje

"Fakt" - powołując się na osobę z otoczenia artysty - podał, że pogrzeb Stanisława Soyki będzie miał charakter państwowy, a muzyk zostanie pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

"Trudno jeszcze mówić o konkretnej dacie, wszystko jest ustalane, natomiast będzie to drugi tydzień września" - cytuje swojego informatora "Fakt".

