Fani jednej z największych diw polskiej sceny - Violetty Villas - czekali na tę wiadomość z niecierpliwością. Właśnie wystartowały zdjęcia do filmu fabularnego "Dzięcioł i Violetta" , który pozwoli zgłębić tajemnice życia słynnej artystki. Jej historia, choć przepełniona niezapomnianymi koncertami i sukcesami muzycznymi, nie była usłana różami.

Ruszyły zdjęcia do filmu o Violettcie Villas

Twórcy filmu ogłosili, że opowieść o Violettcie Villas nie będzie zwykłą biografią, a historią przedstawioną z perspektywy syna diwy. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak wyglądało życie artystki przez pryzmat tego, jak postrzegała to jedna z najbliższych jej osób.

"To historia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna - mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy" - czytamy w zapowiedzi Kina Świat.

Pasją do muzyki zaczęła zajmować się już w młodości. Jej talent artystyczny okazał się wszechstronny - gwiazda nauczyła się gry na przeróżnych instrumentach, potrafiła tańczyć i dysponowała słuchem absolutnym. Jej wokalem o ogromnej skali zachwycali się zarówno słuchacze, jak i eksperci.

Violetta Villas z początku napotkała wiele trudności na swojej drodze do sławy - w Polsce nie potrafili jej docenić, za to za granicą odniosła ogromny sukces. Występowała na prestiżowych scenach we Francji, Kanadzie czy USA i miała okazję wykonywać duety m.in. z Frankiem Sinatrą czy Deanem Martinem.