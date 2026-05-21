"Dzień Matki to dzień wyjątkowy chyba dla każdego. Atmosfera ciepła, miłości i wdzięczności dla naszych rodzicielek, jaka mu towarzyszy znajdzie odzwierciedlenie w koncercie, który przygotowaliśmy dla naszych widzów. To będzie niezwykły koncert także dlatego, że po raz pierwszy udało nam się zaprosić do współpracy nie tylko artystów, ale też ich mamy. Zobaczymy na scenie wszystkie te wspaniałe kobiety, a niektóre z nich także usłyszymy. Takiego koncertu jeszcze nie było!" - zapowiada Edward Miszczak, Dyrektor Programowy Telewizji Polsat.

Wyjątkowy plebiscyt Interii na "Najpiękniejszą piosenkę dla Mamy" potrwa od 21.05 od 8:00 do 26.05. Wyniki plebiscytu poznacie podczas koncertu "Nie ma jak u mamy" w Polsacie! Co widzowie zobaczą w telewizji? I na kogo można głosować?

Koncert "Nie ma jak u mamy" umili Polakom wyjątkowy dzień. Artyści wystąpią z mamami

Wydarzenie "Nie ma jak u mamy" transmitowane będzie prosto z Areny Toruń już 26 maja. Na scenie zobaczymy największe gwiazdy polskiej piosenki, wśród nich Dodę, Alicję Szemplińską, Viki Gabor, Halinę Mlynkovą, Annę Wyszkoni, Piotra Kupichę, zespół Pectus oraz Gromee & Wac To Ja. Co ważne, koncert ma mieć naprawdę wyjątkowy charakter, bo w tych szczególnych okolicznościach artystom na scenie towarzyszyć będą ich mamy. To właśnie ten element sprawia, że "Nie ma jak u mamy" zapowiada się nie tylko jako kolejny telewizyjny występ, ale przede wszystkim jako pełne uczuć i symboliki widowisko.

Wyjątkowy wieczór poprowadzi Tomasz Wolny, który wraz ze swoją mamą zadba o odpowiednią atmosferę między kolejnymi występami.

Kto zawalczy w plebiscycie "Najpiękniejsza piosenka dla Mamy"?

O tytuł "Najlepszej piosenki dla Mamy" powalczą:

Gromee & WAC TOJA - "Nie ma jak u mamy" Michał Wiśniewski - "Dziecięce lata" Alicja Szemplińska - "Mamo" Halina Mlynkova - "Wielka miłość" Doda - "Cudownych rodziców mam" Pectus - "Kochać jak to łatwo powiedzieć" Rafał Brzozowski - "Sailing" Piotr Kupicha - "Nie jesteś sama" Viki Gabor - "Skyfall"

