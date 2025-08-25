Ruda z Red Lips zdradziła imię dla syna. Padły trzy propozycje

Wokalistka Red Lips w kwietniu poinformowała fanów, że wraz z mężem Łukaszem oczekują narodzin pierwszego dziecka. Od tamtej pory chętnie dzieliła się na Instagramie zdjęciami i nagraniami, dokumentującymi ciążę.

Mimo że termin porodu jest coraz bliżej, artystka nie rezygnuje z koncertów. Na scenie Opery Leśnej w Sopocie pojawiła się w dziewiątym miesiącu ciąży i to właśnie tam w nietypowy sposób ogłosiła płeć dziecka. Po występie udzieliła wywiadu, w którym otwarcie mówiła o swoim podejściu do macierzyństwa.

"Mam 37 lat, więc wydaje mi się, że rodzić dziecko w tym wieku, to jest też w pewnym sensie jakieś takie świadome to macierzyństwo. (...) Jestem gotowa poświęcić się w tej chwili temu w stu procentach" - podkreśliła.

Jakie imię Ruda wybrała dla syna?

W trakcie rozmowy z reporterką Simona Stolicką, Ruda i jej mąż zdradzili, że przygotowali krótką listę imion, które biorą pod uwagę.

"Mamy shortlistę. Ale jeszcze nie ma decyzji. (...) Jest Vincent, Felix i Gustaw. Losujemy, losujemy" - przyznali.

Prywatność dziecka pod ochroną?

Fani pary zastanawiają się, czy po narodzinach malucha będzie on obecny w mediach społecznościowych swojej mamy. Lazer przyznała, że decyzja nie została jeszcze podjęta, ale planują podejść do tematu z rozwagą.

"Nie wiem w zasadzie, jak to będzie wyglądało. Na pewno nasze dziecko będzie w jakimś sensie uczestniczyło w naszym życiu, bo my jesteśmy we dwoje w tym samym projekcie, w tym samym zespole. (...) Nasz syn będzie uczestniczył z nami w tym życiu. (...) To nie będzie tak, że będziemy go w jakiś sposób eksponować. (...) Nie mówię kategorycznie nie. Liczę, że zachowamy oboje w tym taki zdrowy rozsądek" - wyjaśniła.

