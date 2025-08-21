Trwa Top of the Top Sopot Festival 2025, podczas którego grupa Red Lips zakwalifikowała się do konkursu o Bursztynowego Słowika. W rywalizacji udział wzięli także Mery Spolsky, Dezydery, Blauka, Phero, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas i Carla Fernandes. Choć po zaciętej walce to ostatnia z wymienionych zgarnęła statuetkę, w mediach niezwykle głośno zrobiło się o Joannie "Rudej" Lazer, wokalistce Red Lips. Wszystko za sprawą jej ciążowego brzuszka, z którym zdecydowała się szaleć na scenie.

Stojąca na czele Red Lips wokalistka jest obecnie w mocno zaawansowanej ciąży, choć nie przeszkadza jej to w obowiązkach zawodowych. Przez całe wakacje aktywnie koncertowała, wraz z kolegami z zespołu, a także swoim mężem i ojcem pociechy - Łukaszem Lazerem - będącym jednocześnie gitarzystą i kompozytorem formacji. W wywiadach kilkukrotnie podkreślała, że wszystko odbywa się w kontrolowanych warunkach, za zgodą lekarza.

Na deskach Opery Leśnej Ruda zdecydowała się ujawnić płeć swojego nienarodzonego jeszcze dziecka. W trakcie koncertu odsłoniła brzuch, na którym widniał napis w kolorze niebieskim: "It's a BOY". Chwilę wcześniej opublikowała na Instagramie zdjęcie z wymownym podpisem: "Nasz bursztynowy słowik będzie chłopcem".

Liderka Red Lips zabierze swoje dziecko w trasę koncertową! Tak zamierza pogodzić jego wychowanie z pracą

Tuż po walce o Bursztynowego Słowika wokalistka Red Lips udzieliła wywiadu, w którym zabrała głos w sprawie wychowywania swojego dziecka. Ujawniła, że pociecha będzie jeździła wraz z rodzicami w trasy koncertowe. Jednocześnie Ruda zamierza zatrudnić opiekunkę, która pomoże jej oraz mężowi w pogodzeniu opieki nad dzieckiem z muzycznymi obowiązkami.

"Oboje jesteśmy w tym zawodzie, w tym projekcie jednym i tym samym. (...) Wiemy, że będzie czekał nas wybór jakiejś dobrej, fajnej opiekunki, która będzie z nami na pewno też jeździła w trasy. Jednak na scenie stoimy we dwoje, w jednym momencie, więc ktoś rzeczywiście, w tym momencie, wtedy będzie musiał nas wesprzeć" - opowiedziała piosenkarka w rozmowie z Eską.

Ruda z Red Lips szczerze o ochronie prywatności swojej pociechy. Zamierza pokazywać dziecko w internecie?

W sieci coraz częściej pojawiają się dyskusje na temat upubliczniania wizerunku swoich dzieci przez gwiazdy show-biznesu. Przyszła mama z Red Lips, zapytana o to, czy zamierza chronić prywatność malucha, nie odpowiedziała jednoznacznie. "Nie wiem jak to będzie. Nie chcę też deklarować, że na pewno też nigdy nie pokażę, a potem wrzucimy coś sobie, bo poczujemy i będziemy chcieli się jakąś sytuacją podzielić. Ja tu nie chcę w żaden sposób się określać" - wyznała.

"Oczywiście wiem, że jest to bardzo kontrowersyjny temat, zwłaszcza teraz przez Lil Masti, to temat jest mocno dyskutowany. Rzeczywiście jest mnóstwo zagrożeń w tym, że te dzieci się pokazuje i monetyzuje ich wizerunek. Myślę, że każdy powinien decydować za siebie. Natomiast ja bym bardziej się skupiła na tym, żeby to było po prostu jakoś bezpieczne. To jest chyba najważniejsze - bezpieczeństwo naszych dzieci. My za nie odpowiadamy i po prostu też za to, żeby je odpowiednio w to dorosłe życie wprowadzić" - dodała Ruda.

