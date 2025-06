"'Czereśnie' to utwór, który jakiś czas leżał w szufladzie. Uznaliśmy, że ten - dla nas - wyjątkowy czas naszego osobistego 'haju' jest doskonałą scenerią dla tej piosenki. Chcieliśmy też w sposób wyjątkowy go 'udekorować' biciem serca naszego przyszłego dziecka" - podkreślają Joanna" Ruda" Lazer i Łukasz Lazer, liderzy grupy Red Lips.

Dla małżeństwa są to wyjątkowe chwile - wcześniej para trzykrotnie straciła ciążę. Wokalistka obecnie jest w szóstym miesiącu, a poród spodziewany jest we wrześniu.

"To było na pewno kilka ciężkich lat dla nas. Zdarzyło się na przykład, że w piątek byłam na badaniu USG, gdzie byłam w ciąży. Tylko to był bardzo jeszcze wczesny etap. Dostaliśmy diagnozę, że niestety serce przestało bić, a w sobotę jechaliśmy grać koncert. I to były potwornie trudne dla mnie sytuacje. Mogłam zrobić przerwę, ale też koncerty są dla mnie taką moją życiodajną siłą. Wiedziałam, że jak zrezygnuję z tych koncertów i z tego, co mi daje tak dużo siły, to nie wiem, czy dałabym radę przetrwać to wszystko" - opowiadała Ruda w "Dzień dobry TVN".

Red Lips i "Czereśnie". Bicie serca dziecka w piosence

Jeszcze w lipcu i sierpniu zespół Red Lips zamierza w dalszym ciągu aktywnie koncertować - Ruda podkreśla, że ma na to zgodę swojego lekarza, który jest także gitarzystą.

Autorami piosenki "Czereśnie" są Joanna "Ruda" Lazer (tekst, muzyka, produkcja) i Łukasz Lazer (muzyka, produkcja). Za teledysk odpowiada Paweł Gąsowski.

Przypomnijmy, że wiosną Rudą mogliśmy oglądać w materiałach przygotowywanych za kulisami programu "Must Be The Music". To właśnie w tym programie Polsatu (pierwsza edycja w 2011 r.) grupa Red Lips dotarła do półfinału.

- Z Rudą poznaliśmy się na koncertach, podczas których graliśmy na jednej scenie w czasie letniego sezonu. Chwilę później Ruda przyjechała do Warszawy na studia, miała 18 lat, blond włosy i bardzo chciała śpiewać. Dostrzegaliśmy w niej potencjał wokalny i sceniczny. Była to jednak zupełnie inna osoba niż dziś. Obecnie dojrzała, świadoma kobieta i artystka, wtedy pokorna, trochę zagubiona, młoda dziewczyna, która przyjechała z małego miasta bez kasy i nie mając jeszcze precyzyjnego pomysłu na siebie, chciała robić to, co kochała najbardziej - chciała śpiewać - wspominał w rozmowie z Interią początki zespołu Łukasz Lazer, który w 2016 r. wziął z Rudą ślub w Tajlandii.

Półfinaliści "Must Be The Music" największy sukces odnieśli za sprawą piosenki, która dała tytuł debiutanckiej płycie - "To co nam było" (2013). Dzięki temu singlowi grupa wystąpiła m.in. na festiwalach w Opolu (Superjedynka za przebój) i TOPtrendy w Sopocie. Do tej pory klip zanotował ponad 38 mln odsłon.

Ruda gwiazdą Polsatu. Gdzie jeszcze wystąpiła?

Joanna Lazer w późniejszych latach dała się poznać widzom Polsatu z takich programów, jak m.in. "Twoja twarz brzmi znajomo" (piąte miejsce w 10. odsłonie - 2018 r.), "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (dziewiąta lokata w 10. edycji - 2019 r.), "Śpiewajmy razem. All Together Now" (jako jedna ze stu jurorów) i "Ninja Warrior Polska".

Ruda razem z Łukaszem Lazerem na scenie gościnnie wspiera też Orkiestrę Dorosłych Dzieci. W podstawowym składzie tej supergrupy przypominającej wielkie hity polskiego rocka z lat 80. i 90. występują muzycy znani z m.in. grup Turbo, Ira, Oddział Zamknięty i Acid Drinkers.

Piotr Cugowski o występie z Garou. Wokaliści zawładnęli opolską publicznością Interia pl INTERIA.PL