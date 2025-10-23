Roxie Węgiel żegna się z przeszłością. Kiedy miłość odchodzi

Szczera opowieść o końcu miłości i sile pamięci - tak Roxie Węgiel przedstawia swój najnowszy singel "Codzienność (Pamiętaj nas)". Poruszająca ballada jest kolejną zapowiedzią szykowanej na 2026 r. płyty "Błękit". Co już wiemy?

Roxie Węgiel prezentuje piosenkę "Codzienność (Pamiętaj nas)"
Roxie Węgiel prezentuje piosenkę "Codzienność (Pamiętaj nas)"

Ostatnie miesiące są mocno intensywne w muzycznej karierze Roxie Węgiel. Na początku roku wokalistka wybrała się do Los Angeles, gdzie nagrała trzy anglojęzyczne piosenki: "Ah ah ah", "Oops" i "U" (przy dwóch ostatnich pomagał jej amerykański raper 2KBABY).

Później wypuściła utwór "Bez słów", który zapowiadano jako jej "najbardziej sensualną i osobistą propozycję". W teledysku 20-latce towarzyszyli popularni aktorzy: Adam Woronowicz, Katarzyna Zielińska oraz Ignacy Liss.

Kolejną propozycją była romantyczna ballada "Błękit", pokazująca, że Roxie otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Przy premierze tego singla dowiedzieliśmy się, że w maju 2026 r. pojawi się nowa płyta wokalistki, zatytułowana właśnie "Błękit". Będzie to trzeci album po wydawnictwach "Roksana Węgiel" (2019) i "13+5" z marca 2023 r.

Teraz do sieci trafiła poruszająca ballada "Codzienność (Pamiętaj nas)", w której Roxie przedstawia bardziej refleksyjną stronę swojej twórczości.

"To subtelna ballada o miłości, która odchodzi, ale zostawia po sobie ślad. W tekście utworu Roxie z niezwykłą wrażliwością opisuje moment, w którym wspólna codzienność - jeszcze niedawno pełna bliskości i ciepła - zaczyna się rozpadać" - czytamy w opisie nagrania.

Autorami piosenki są Roxie Węgiel (tekst, muzyka), Maria Dzięcielak (tekst, muzyka), Patryk Kumór (tekst, muzyka), Emilian Waluchowski (muzyka), Jan Bielecki (muzyka), Dominic Buczkowski-Wojtaszek (muzyka), Maria Dzięcielak (tekst), Carla Fernandes (tekst) i mąż wokalistki, Kevin Mglej (tekst).

"To nie tylko historia o końcu relacji, ale też o dorastaniu do odpuszczenia. Roxie pokazuje, że nawet w bólu można odnaleźć spokój i siłę, by ruszyć dalej - z wdzięcznością za to, co było" - czytamy.

W teledysku wokalistka symbolicznie żegna swoją przeszłość. Roxie podkreśla, że inspiracją do piosenki była obserwacja relacji międzyludzkich i uniwersalne emocje towarzyszące rozstaniu. Podkreśla, że prywatnie nadal pozostaje w szczęśliwym związku małżeńskim z Kevinem Mglejem, który również odpowiada z produkcję utworu, a nowy singel jest dla niej przede wszystkim formą artystycznej ekspresji.

