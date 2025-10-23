Ostatnie miesiące są mocno intensywne w muzycznej karierze Roxie Węgiel. Na początku roku wokalistka wybrała się do Los Angeles, gdzie nagrała trzy anglojęzyczne piosenki: "Ah ah ah", "Oops" i "U" (przy dwóch ostatnich pomagał jej amerykański raper 2KBABY).

Później wypuściła utwór "Bez słów", który zapowiadano jako jej "najbardziej sensualną i osobistą propozycję". W teledysku 20-latce towarzyszyli popularni aktorzy: Adam Woronowicz, Katarzyna Zielińska oraz Ignacy Liss.

Kolejną propozycją była romantyczna ballada "Błękit", pokazująca, że Roxie otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Przy premierze tego singla dowiedzieliśmy się, że w maju 2026 r. pojawi się nowa płyta wokalistki, zatytułowana właśnie "Błękit". Będzie to trzeci album po wydawnictwach "Roksana Węgiel" (2019) i "13+5" z marca 2023 r.

Teraz do sieci trafiła poruszająca ballada "Codzienność (Pamiętaj nas)", w której Roxie przedstawia bardziej refleksyjną stronę swojej twórczości.

"To subtelna ballada o miłości, która odchodzi, ale zostawia po sobie ślad. W tekście utworu Roxie z niezwykłą wrażliwością opisuje moment, w którym wspólna codzienność - jeszcze niedawno pełna bliskości i ciepła - zaczyna się rozpadać" - czytamy w opisie nagrania.

Autorami piosenki są Roxie Węgiel (tekst, muzyka), Maria Dzięcielak (tekst, muzyka), Patryk Kumór (tekst, muzyka), Emilian Waluchowski (muzyka), Jan Bielecki (muzyka), Dominic Buczkowski-Wojtaszek (muzyka), Maria Dzięcielak (tekst), Carla Fernandes (tekst) i mąż wokalistki, Kevin Mglej (tekst).

"To nie tylko historia o końcu relacji, ale też o dorastaniu do odpuszczenia. Roxie pokazuje, że nawet w bólu można odnaleźć spokój i siłę, by ruszyć dalej - z wdzięcznością za to, co było" - czytamy.

W teledysku wokalistka symbolicznie żegna swoją przeszłość. Roxie podkreśla, że inspiracją do piosenki była obserwacja relacji międzyludzkich i uniwersalne emocje towarzyszące rozstaniu. Podkreśla, że prywatnie nadal pozostaje w szczęśliwym związku małżeńskim z Kevinem Mglejem, który również odpowiada z produkcję utworu, a nowy singel jest dla niej przede wszystkim formą artystycznej ekspresji.

