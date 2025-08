Roxie Węgiel pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych, że oficjalnie została przyjęta do grona studentów! Gwiazda oznajmiła za pomocą Instagrama, że już od 15 września zacznie zajęcia na Nottingham Trent University .

Nottingham Trent University to jeden z najpopularniejszych i najbardziej innowacyjnych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, cieszący się znakomitą reputacją w zakresie tworzenia możliwości oraz kształcenia na ważne i oblegane stanowiska.

Roxie Węgiel ogłosiła, iż dostała się na kierunek "Commercial Songwriting and Production" - polska gwiazda skupi się na sztuce komercyjnego pisania oraz produkowania utworów, co z pewnością pogłębi jej artystyczną wiedzę. Jak wiadomo, program ten obejmuje dwa semestry, czyli Roxie będzie studiowała rok. Gwiazda zapłaci za to 19,9 tysięcy funtów, czyli około 98 tysięcy złotych.