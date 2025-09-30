Choć większość Polaków poznała Roxie Węgiel jako fenomen dziecięcego talent-show "The Voice Kids", dziś wokalistka jest już dorosłą artystką. Ma za sobą wiele zawodowych sukcesów, ślub z ukochanym, a teraz wybiera się na studia. Co ciekawe, zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018 podjęła odważną decyzję i zamierza kształcić się za granicą - wybrała uczelnię w Londynie, na której dostała się na kierunek Commercial Songwriting & Production.

Młoda piosenkarka zdradziła niedawno, że jej studia trwać będą rok i pozwolą na zdobywanie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy muzycznej. Artystka zamierza, dzięki wyprowadzce, rozwinąć się na zagranicznym rynku i poznać wpływowych muzyków z międzynarodowego środowiska. Jak podaje Jastrząb Post, koszt takich studiów wynosi blisko 98 tys. złotych za rok.

Roxie Węgiel robi wyprzedaż szafy! Na te ubrania nie każdy może sobie pozwolić

Jeszcze przed wyprowadzką Roxie postanowiła pozbyć się kilku zbędnych rzeczy ze swojej szafy. Przewiezienie wszystkich ubrań do Londynu zapewne graniczyłoby z cudem, więc artystka zdecydowała się na wyprzedaż. Rzeczy, których już nie nosi otrzymają teraz drugie życie. W swoich mediach społecznościowych piosenkarka poinformowała, że fani mają niepowtarzalną okazję kupić coś, co wcześniej było częścią jej codziennych, a także scenicznych stylizacji.

Wokalistka zachęciła odbiorców do odwiedzenia jej konta na popularnej platformie sprzedażowej z ubraniami z drugiej ręki. Co można tam znaleźć? Stylowe futerko za 460 zł, kurtkę od Prady za zatrważające 4 tys. zł, golf za kolejne 460 zł czy koszulkę za 450 zł. Kilka ubrań z szafy Roxie znalazło już nowych właścicieli - wokalistce udało się sprzedać m.in. buty za 500 zł, inne futerko za 700 zł, marynarkę w paski za 300 zł czy okulary przeciwsłoneczne za 500 zł.

