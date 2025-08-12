Roxie Węgiel ogłosiła, iż dostała się na kierunek "Commercial Songwriting and Production" na Nottingham Trent University - polska gwiazda skupi się na sztuce komercyjnego pisania oraz produkowania utworów, co z pewnością pogłębi jej artystyczną wiedzę. Jak wiadomo, program ten obejmuje dwa semestry, czyli Roxie będzie studiowała rok. Gwiazda zapłaci za to 19,9 tysięcy funtów, czyli około 98 tysięcy złotych.

Roksana Węgiel będzie studentką w Nottingham. "Będę musiała pogodzić życie na dwa państwa"

"Uważam, że to jest świetna przygoda, chociażby pod względem tego, że będę musiała pogodzić życie na dwa państwa. Częściowo się tam przeprowadzam. Nikogo tam nie znam, więc będzie to coś zupełnie nowego" - powiedziała Roxie Węgiel na antenie RMF FM.

"Na pewno będę się mogła wiele nauczyć. Uważam, że jak człowiek wychodzi ze swojej strefy komfortu, to najwięcej się uczy, więc bardzo się cieszę. Nie odpuszczam w tym czasie polskich aktywności, koncertów" - dodała gwiazda i zapowiedziała tym samym, że nie wyjeżdża na stałe. Jak się okazało, jej mąż Kevin Mglej zostaje w Polsce ze względu na zobowiązania zawodowe.

