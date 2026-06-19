Roxie Węgiel jest obecnie jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia na polskiej scenie. Choć ma dopiero 21 lat, może pochwalić się sporym doświadczeniem - swoją muzyczną przygodę rozpoczęła bowiem jako 13-latka. To wtedy udało jej się zwyciężyć program "The Voice Kids", a niedługo później została wybrana na reprezentantkę Polski w konkursie Eurowizji Junior.

W 2018 r. Roxie wystąpiła w międzynarodowej rywalizacji dla najmłodszych wokalistów z utworem "Anyone I Want To Be" i zmiotła konkurencję. Od tamtej pory nieustannie nagrywa, podbija listy przebojów swoimi kolejnymi wydawnictwami, jest stałą bywalczynią okładek popularnych magazynów, a także występuje na największych festiwalach w kraju, grając jednocześnie własne, wyprzedane koncerty.

Roxie Węgiel ma za sobą intensywny czas. 21-latka może pochwalić się kolejnymi osiągnięciami

Ostatnie lata w karierze Roxie były niezwykle intensywnym okresem. W 2024 r. piosenkarka spróbowała swoich sił w kolejnym telewizyjnym show - tym razem sięgając po taniec. Wywalczyła sobie drugie miejsce w 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" u boku Michała Kassina. Miała okazję także nagrać duet z legendarną Marylą Rodowicz, aranżując na nowo ponadczasowy przebój "Damą być". W międzyczasie szykowała się do swojej wyczekiwanej trasy koncertowej "Break Tour", która ostatecznie musiała zostać przełożona na późniejszy termin z powodu problemów zdrowotnych Roxie. Tournee odbyło się w 2025 r. i okazało się ogromnym sukcesem.

Oprócz osiągnięć zawodowych, 21-latka nie mogła też narzekać na nudę w życiu prywatnym. Niespełna rok temu wzięła ślub ze swoim ukochanym, Kevinem Mglejem. Uroczystość do samego końca owiana była tajemnicą, gdyż parze młodej zależało na rodzinnej atmosferze i świętowaniu z dala od mediów. Niedawno para pochwaliła się także rozpoczęciem budowy wymarzonego domu pod Warszawą.

Roxie Węgiel wydała wyczekiwany "Błękit"! Na premierę albumu zaprosiła całą plejadę gwiazd

W połowie 2025 r. Roxie wydała singiel "Błękit", który błyskawicznie podbił serca fanów i znalazł się na 5. miejscu listy najczęściej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych. Nagranie otrzymało status złotego singla, teledysk obejrzano ponad 10 mln razy, a piosenkarka zapowiedziała nim swój trzeci album studyjny o tym samym tytule. W rozmowie z Eską mówiła, że jest to "najbardziej przemyślana płyta w jej dotychczasowej karierze". To osobisty projekt, będący zapisem emocji, doświadczeń i zmian, jakie zaszły w życiu wokalistki.

Choć słuchacze musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy, nowy krążek wreszcie się ukazał! Tak ważną premierę 21-letnia gwiazda postanowiła uczcić w wyjątkowy sposób.

Dzień przed tym, jak "Błękit" trafił do oficjalnej sprzedaży, artystka urządziła ekskluzywną imprezę, podczas której nie zabrakło kameralnego koncertu premierowego. Roxie Węgiel zaprosiła do wspólnego świętowania nie tylko swoich najbliższych współpracowników i rodzinę, lecz także przyjaciół z branży. Wśród osobistości, które w czwartkowe popołudnie świętowały z gwiazdą byli m.in. Mery Spolsky, Ralph Kaminski, Carla Fernandes, Karolina Pisarek czy Wojtek Gola.

Carla Fernandes na premierze "Błękitu" Roxie Węgiel Gałązka AKPA

Ralph Kaminski na premierowym wydarzeniu Roxie Węgiel Gałązka AKPA

Motywem przewodnim wieczoru był kolor niebieski, który królował wśród stylizacji gwiazd. Roxie, jako gospodyni wydarzenia, pojawiła się na evencie w wyróżniającym się stroju. Zamiast na błękit, postawiła na biel, ubierając zjawiskową suknię, niemal przypominającą ślubną. Na scenie zaprezentowała numery, których już od dziś fani mogą słuchać w ramach "Błękitu".

Premiera "Błękitu" nie obeszła się bez problemów. "Mam nadzieję, że jutro będzie działać normalnie"

Choć cała impreza przebiegła po myśli artystki, premiera najnowszego krążka nie obeszła się bez problemów. Krótko po północy, gdy "Błękit" miał trafić do serwisów streamingowych, okazało się, że użytkownicy Spotify mają problem z odtwarzaniem utworów. Wcześniej wydanych "Błękit", "Na szeroką wodę" czy nagrane z White'em 2115 "Chciałam Ciebie więcej" można było posłuchać, lecz premierowe utwory wciąż były zablokowane. Słuchaczom wyświetlał się jedynie komunikat, że "zawartość jest chwilowo niedostępna".

"Kochani, jest mi bardzo przykro, bo płyta nie działa na Spotify. Trzy lata pracowałam na ten dzień... Mam nadzieję, że szybko rozwiążemy ten problem techniczny..." - pisała na swoim Instagramie załamana Roxie. Cała sytuacja wyraźnie ją zmartwiła, lecz mimo to gwiazda postanowiła cieszyć się premierowym wieczorem i podziękowała wszystkim, którzy świętowali z nią wydanie płyty. "Dziękuję wszystkim, którzy byli dzisiaj na premierze. Love you. Mam nadzieję, że jutro będzie działać normalnie..." - dodała.

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