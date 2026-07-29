Roxie Węgiel wybrała popularną wyspę. Gwiazda pochwaliła się serią zdjęć

Roxie Węgiel promuje obecnie swój najnowszy album "Błękit", który trafił w ręce fanów 19 czerwca br. - wokalistka stale przypomina za pośrednictwem swojego Instagrama, aby wpaść na jej profil na Spotify i posłuchać kilku kawałków z jej najnowszego projektu.

Wydawnictwo zawiera takie przeboje jak tytułowy "Błękit", "Chciałam Ciebie więcej" czy "Na szeroką wodę" - gwiazda udzielała w ostatnich dniach wielu wywiadów, aby zaprezentować nowy materiał jak najszerszemu gronu odbiorców, jednak teraz postanowiła odpocząć i wybrać się na wakacje ze swoim mężem. Przypomnijmy, że Roxie Węgiel wyszła za Kevina Mgleja w połowie 2024 roku.

Wakacje Roxie Węgiel. Gwiazda wybrała jedną z najpopularniejszych wysp

Jeszcze niedawno małżeństwo przebywało w Rzymie, a teraz cieszy się nadmorskimi widokami na jednej z greckich wysp - Mykonos. Serię zdjęć opublikował ukochany piosenkarki, natomiast Roxie pochwaliła się widokiem z basenu.

"Gdzieś pomiędzy koncertami a morzem" - napisała w opisie instagramowego posta, zaś na bieżąco uzupełnia również relację, gdzie pokazuje fanom szczegóły wakacji.