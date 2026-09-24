Roxie Węgiel i Kevin Mglej spędzają właśnie czas w Stanach Zjednoczonych. W swoich mediach społecznościowych relacjonują wyprawę, publikując zdjęcia spod Statuty Wolności, z rejsu po rzece Hudson czy z jubileuszowego pokazu domu mody Carolina Herrera. Piosenkarka wykorzystała także chwile w USA na pracę - spotkała się w studiu nagraniowym z producentem Jerrym Wondą, a kadry ze spotkania ze światową legendą obiegły jej Instagrama.

Roxie Węgiel z nową jesienną piosenką. Promuje utwór nietypowym konkursem

W międzyczasie w ręce fanów trafiła najnowsza piosenka Roxie, zatytułowana "Jesień trwa (bez końca)". Utwór oficjalnie zakończył dla słuchaczy letni sezon i pozwolił im na wejście w jesienny, deszczowy klimat. W związku z jego promocją gwiazda Eurowizji Junior 2018 zapowiedziała specjalny konkurs. Będąc na urlopie z ukochanym w USA nagrała wideo, w którym wyjaśniła zasady i opowiedziała, co będzie nagrodą.

"Mam coś dla każdej jesieniary i każdego jesieniarza" - zaczęła gwiazda. "Chcielibyście upiec ze mną moje legendarne, jesienne cynamonki? Super się składa, bo mamy dla was konkurs" - kontynuowała Roxie Węgiel w nagraniu.

Roxie Węgiel spędzi czas w kuchni z jednym z fanów! Szczęściarz upiecze z piosenkarką cynamonki

Autorka hitu "Błękit" zapowiedziała, że jej towarzystwo w kuchni przy pieczeniu cynamonek można wygrać w prosty sposób. Wystarczy nagrać film w jesiennym klimacie, do którego ścieżką dźwiękową będzie nowy utwór "Jesień trwa (bez końca)", a następnie opublikować go w mediach społecznościowych. Termin zgłoszeń upływa 28 września, a następnie Roxie wybierze "największą jesieniarę lub największego jesieniarza", z którym spędzi miło czas.

"Marzenie wygrać!", "Ale super pomysł! Na pewno wezmę udział", "Zgłaszam się", "Omg, ale czad" - zareagowali z entuzjazmem fani 21-latki. "Cynamonki Roxi! Mogę wpaść?" - napisał w komentarzu sam Kevin, który wyraźnie niecierpliwi się na jesienne wypieki żony.