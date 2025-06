Pod koniec 2024 roku Roxie Węgiel ogłosiła, że z początkiem nowego roku rusza na podbój Ameryki. W programie " halo, tu polsat " zdradziła wtedy, że zamierza rozszerzać świadomość dotyczącą jej muzyki. W styczniu 2025 roku artystka wyleciała do Stanów Zjednoczonych, gdzie skupiła się na szukaniu inspiracji do jej nowego repertuaru oraz stylu. Po tanecznym " AH AH AH ", " Oops " i " U " (ft. 2KBABY ), które powstały w Los Angeles oraz " Bez słów ", przyszedł czas na nową odsłonę piosenkarki.

"To będzie przebojowa ballada. Będzie w niej dużo mojego wokalu. Teraz będę odsłaniać te karty po kolei. Mam - w mojej opinii - dobry materiał, więc będzie to w końcu bardzo autentyczne - zarówno muzycznie, jak i tekstowo. To będzie taki dojrzalszy etap w mojej muzyce, więc jestem ciekawa, jak ludzie zareagują na ten nowy materiał, bo mam wrażenie, że tego właśnie ode mnie oczekują" - zdradziła Roxie Węgiel w rozmowie z serwisem Eska.pl.