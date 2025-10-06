Roxie Węgiel świętuje 50. urodziny taty. "Wybraliśmy prezent, który zostanie na lata"

Roxie Węgiel nigdy nie ukrywała, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Wokalistka często podkreśla w mediach społecznościowych, iż więzy rodzinne stara się stawiać na piedestale, choć prężnie działa również w branży muzycznej. Teraz Roxie podzieliła się z fanami materiałami z 50. urodzin swojego taty.

Roxie Węgiel
Roxie WęgielKrzysztof Jarosz / FORUMAgencja FORUM

Przypomnijmy, iż oprócz działań muzycznych, Roxie na przestrzeni lat skupiała się również na programach telewizyjnych, takich jak "Dance Dance Dance" czy "Taniec z gwiazdami". W połowie 2024 roku wyszła za Kevina Mgleja, a teraz wokalistka promuje swój najnowszy singiel "Błękit".

Roksana Węgiel sprezentowała tacie wyjątkowy prezent. "Prezentuje się przepięknie"

Po wydaniu takich utworów jak "AH AH AH", "Oops" i "Bez Słów" oraz współpracy z zagranicznymi producentami Roxie ogłosiła, że dostała się na studia w Wielkiej Brytanii. W Nottingham Trent University studiuje kierunek "Commercial Songwriting and Production" - polska gwiazda skupia się od 15 września br. na sztuce pisania oraz produkowania utworów, co z pewnością pogłębi jej artystyczną wiedzę.

W niedzielę, 5 października br., Roxie podzieliła się na Instagramie relacją z celebracji urodzin jej taty. Na wydarzeniu obecna była cała rodzina - nie zabrakło również męża gwiazdy, Kevina Mgleja.

"W ten weekend spędziliśmy wspaniały, rodzinny czas celebrując 50 urodziny taty @rafal_wegiel. Tato jeszcze raz wszystkiego najlepszego! Kochamy Cię! Wybraliśmy prezent, który zostanie na lata... (...)" - zdradziła Roxie w social mediach i ogłosiła, że wraz z najbliższymi postanowili sprezentować jubilatowi saunę.

"(...) uwielbiamy saunę! Szczególnie taką jesienną porą. Na ogrodzie sauna (...) prezentuje się przepięknie a korzyści zdrowotne z saunowania są ogromne. Okazało się, że tata marzył o takiej saunie od kilku lat. Cieszę się, że mogliśmy spełnić to marzenie! Jeszcze raz 100 lat" - napisała.

