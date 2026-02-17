Jesienią 2025 r. Roxie Węgiel w Los Angeles nagrała trzy anglojęzyczne piosenki: "Ah ah ah", "Oops" i "U" (przy dwóch ostatnich pomagał jej amerykański raper 2KBABY).

Później wypuściła utwór "Bez słów", który zapowiadano jako jej "najbardziej sensualną i osobistą propozycję". W teledysku wokalistce towarzyszyli popularni aktorzy: Adam Woronowicz, Katarzyna Zielińska oraz Ignacy Liss.

Kolejnymi propozycjami były ballady "Błękit" i "Codzienność (Pamiętaj nas)". Wówczas 21-latka zapowiedziała, że w maju pojawi się jej trzecia płyta "Błękit".

Roxie Węgiel na zamarzniętym Bałtyku. "Wykracza poza ramy"

Teraz do sieci trafił teledysk do nowego singla "Na szeroką wodę", który został stworzony z producentem Favstem. Autorami tekstu są Roxie i jej mąż Kevin Mglej, również producent klipu nakręconego na plaży w Mikoszewie.

"Teledysk został nagrany na zamarzniętym Morzu Bałtyckim, w czasie wyjątkowego zjawiska torosów - spiętrzonych brył lodu tworzących monumentalny, niemal arktyczny krajobraz. Ostatni raz Bałtyk zamarzł w tak spektakularny sposób 21 lat temu - dokładnie wtedy, kiedy urodziła się artystka. Prawdopodobieństwo ponownego uchwycenia takiego momentu w najbliższych latach jest znikome, co sprawia, że teledysk wykracza poza ramy klasycznej produkcji popowej i staje się wizualnym dokumentem rzadkiego zjawiska natury" - czytamy w opisie klipu.

"Surowy, lodowy pejzaż kontrastuje z emocjonalnością utworu, podkreślając jego symbolikę - wejście na 'szeroką wodę' wymaga odwagi, gotowości na chłód i niepewność, ale to właśnie tam kryje się prawdziwa wolność. Monumentalne kadry zamarzniętego morza nadają klipowi ponadczasowy charakter i czynią go jednym z najbardziej spektakularnych wizualnie projektów w karierze Roxie".

Zdaniem twórców piosenki, singel "Na szeroką wodę" jest opowieścią o życiu, którego fale nieustannie niosą nas w nieznane. "Zamiast kurczowo trzymać się planów i wypatrywać bezpiecznego brzegu warto odważyć się wskoczyć w nurt zdarzeń, przestać nadmiernie kontrolować rzeczywistość i pozwolić się porwać zarówno rytmom muzyki, jak i dźwiękom codzienności" - podkreślają.

Do tej pory wokalistka wydała płyty "Roksana Węgiel" (2019) i "13+5" z marca 2023 r.

