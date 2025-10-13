Roxie Węgiel powróciła do "Tańca z gwiazdami". Wokalistka zainaugurowała rodzinny odcinek

Bartłomiej Warowny

Roxie Węgiel kolejny raz wróciła do "Tańca z gwiazdami" - tym razem w roli gościa specjalnego, który rozpoczął rodzinny odcinek show Polsatu.

Roxie Węgiel otworzyła piąty odcinek "Tańca z gwiazdami" i zaśpiewała swój autorski utwór "Błękit" z nadchodzącego albumu o tej samej nazwie, którego promocja nadal trwa. Gwiazda zachwyciła widzów błyszczącą, nawiązującą do piosenki błękitną kreacją, a dookoła niej zebrały się wszystkie taneczne pary programu, które nadal walczą o wygraną.

Roxie Węgiel ponownie w "Tańcu z gwiazdami". Na parkiecie jej były taneczny partner

Roxie Węgiel rozpoczęła rodzinny odcinek programu, w którym uczestnicy dzielą parkiet z ważnymi osobami w swoim życiu. Jak się okazało, nikt tego wieczoru nie odpadł - głosy widzów i internautów przechodzą do puli kolejnego odcinka show.

Wokalistka otworzyła program bujając się na huśtawce, zaś potem zeszła do par, które pojawiły się na parkiecie w trakcie występu z "Błękitem". Warto przypomnieć, że piosenkarka brała udział we wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2024 roku. W parze z Michałem Kassinem, który obecnie jest tanecznym partnerem Barbary Bursztynowicz, dotarła do finału - ostatecznie zajęła drugie miejsce. Kryształową kulę wygrali wówczas Anita Sokołowska i Jacek Jeschke.

