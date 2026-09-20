Niedawno Roxie Węgiel pochwaliła się kadrami z Nowego Jorku, na których pozowała ze swoim mężem, Kevinem Mglejem. Wyjazd wokalistki przypadł na czas nowojorskiego tygodnia mody, podczas którego pojawiła się między innymi na jubileuszowym pokazie domu mody Carolina Herrera.

Teraz okazało się jednak, że nie był to jedyny powód, dla którego para wybrała się do Stanów Zjednoczonych.

Roxie Węgiel i Jerry Wonda. "Cudownie mieć taką idolkę"

W mediach społecznościowych Roxie Węgiel pojawiły się teraz zdjęcia z legendarnym producentem Jerrym Wondą, który pierwszy ogromny sukces odniósł z albumem "The Score" (1996) zespołu Fugees.

Na koncie ma też m.in. utwór "Million Voices", czyli kompozycję z filmu "Hotel Rwanda", która dostała nominację do Złotych Globów oraz nagrody Grammy. Współpracował także m.in. z Justinem Bieberem, Akonem, Shakirą, Lionelem Richiem, Tomem Jonesem, Sinéad O'Connor, Whitney Houston czy Destiny's Child.

"Tworzenie muzyki z legendą" - napisała zwięźle polska wokalistka pod zdjęciami. Tyle jednak wystarczyło, żeby zachwycić fanów. "Wow... jestem taka dumna", "Ale sztos", "Cudownie mieć taką idolkę już ponad 7 lat", "Pięknie patrzeć, jak się rozwijasz przez te lata", "Wspieram cię od samego początku kariery, to takie cudowne uczucie patrzeć cały czas, jak się rozwijasz i spełniasz marzenia. Mała Roksanka nie uwierzyłaby w to wszystko" - takie komentarze można przeczytać pod postem.

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Roxie Węgiel: To był ogromny zaszczyt INTERIA.PL INTERIA.PL



