Roxie Węgiel pokazała się z pasierbem. "Taka codzienność"

Roxie Węgiel dała się poznać szerszej publiczności w 2018 roku, kiedy pojawiła się w pierwszej edycji "The Voice Kids", szybko rozkochując w sobie trenerów i publiczność. Ostatecznie to ona zdobyła statuetkę najlepszego młodego głosu w Polsce.

W tym samym roku pojechała na Eurowizję Junior, wygrywając konkurs piosenką "Anyone I Want to Be". Od tego czasu jej kariera się nie zatrzymuje.

W czerwcu 2019 roku wydała debiutancką płytę zatytułowaną po prostu "Roksana Węgiel". W 2023 roku, gdy wchodziła w dorosłość, wydała drugi album - "13+5". Teraz, według najnowszych doniesień, pracuję nad kolejną płytą - "Błękit" - której premiera zaplanowana jest na maj 2026 roku.

Roxie Węgiel: To był ogromny zaszczyt Interia.pl INTERIA.PL

Roxie Węgiel pokazała się z rodziną. "Przyjemne dni"

Nie od dziś wiadomo, że Roxie Węgiel jest mocno związana ze swoją rodziną. Jej ślub z dziewięć lat starszym Kevinem Mglejem wywołał sporo kontrowersji, jednak - jak możemy zobaczyć w mediach społecznościowych artystki - para przeżywa szczęśliwe chwile.

Na profilu Roxie pojawiły się zdjęcia z jesiennego spaceru. Wokalistka opublikowała zdjęcia ze swoim młodszym bratem oraz Williamem, czyli synem Kevina z poprzedniego związku. "Przyjemne dni. Taka codzienność" - podpisała krótko.

Rozwiń