Roxie Węgiel pokazała się z pasierbem. "Taka codzienność"

Roksana Węgiel nigdy nie ukrywała, że jest bardzo rodzinną osobą, i często dzieli się z fanami zdjęciami ze swojego życia prywatnego. Tym razem pokazała swoim obserwującym jesienny spacer, podczas którego towarzyszyli jej młodszy brat, mąż oraz pasierb.

Roxie Węgiel jest bardzo rodzinna
Roxie Węgiel jest bardzo rodzinnaAKPA

Roxie Węgiel dała się poznać szerszej publiczności w 2018 roku, kiedy pojawiła się w pierwszej edycji "The Voice Kids", szybko rozkochując w sobie trenerów i publiczność. Ostatecznie to ona zdobyła statuetkę najlepszego młodego głosu w Polsce.

W tym samym roku pojechała na Eurowizję Junior, wygrywając konkurs piosenką "Anyone I Want to Be". Od tego czasu jej kariera się nie zatrzymuje.

W czerwcu 2019 roku wydała debiutancką płytę zatytułowaną po prostu "Roksana Węgiel". W 2023 roku, gdy wchodziła w dorosłość, wydała drugi album - "13+5". Teraz, według najnowszych doniesień, pracuję nad kolejną płytą - "Błękit" - której premiera zaplanowana jest na maj 2026 roku.

Roxie Węgiel: To był ogromny zaszczytInteria.plINTERIA.PL

Roxie Węgiel pokazała się z rodziną. "Przyjemne dni"

Nie od dziś wiadomo, że Roxie Węgiel jest mocno związana ze swoją rodziną. Jej ślub z dziewięć lat starszym Kevinem Mglejem wywołał sporo kontrowersji, jednak - jak możemy zobaczyć w mediach społecznościowych artystki - para przeżywa szczęśliwe chwile.

Na profilu Roxie pojawiły się zdjęcia z jesiennego spaceru. Wokalistka opublikowała zdjęcia ze swoim młodszym bratem oraz Williamem, czyli synem Kevina z poprzedniego związku. "Przyjemne dni. Taka codzienność" - podpisała krótko.

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze