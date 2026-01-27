Roxie Węgiel pokazała archiwalne zdjęcie w blond włosach. "No zobaczcie, dramat"

Po powrocie z odpoczynku z Dubaju Roxie Węgiel rzuciła się w wir pracy nad nadchodzącą płytą "Błękit". Wokalistka pokazała też archiwalne zdjęcie, gdy miała włosy koloru blond.

Na relacji na Instagramie Roxie Węgiel postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań od fanów.

"Roksanaa wrócisz kiedyś do blondu? Ślicznie wyglądałaś w blond włosach" - napisała jedna z fanek.

21-latka ze śmiechem odpowiedziała, że woli swój naturalny, ciemny kolor. Opublikowała też archiwalne zdjęcie, pokazujące ją w blondzie.

"No zobaczcie, dramat XD. Wyglądałam jak inny człowiek. Totalnie mi to nie pasowało" - podkreśla wokalistka.

Roxie Węgiel pracuje nad nową płytą "Błękit". Co już wiemy?

W ostatnim czasie Roxie wraz z mężem, kompozytorem i producentem Kevinem Mglejem, odpoczywała w Dubaju. Po powrocie wokalistka wzięła się ostro do pracy. W maju ma pojawić się jej trzecia płyta "Błękit".

Jesienią 2025 r. Roxie w Los Angeles nagrała trzy anglojęzyczne piosenki: "Ah ah ah", "Oops" i "U" (przy dwóch ostatnich pomagał jej amerykański raper 2KBABY).

Później wypuściła utwór "Bez słów", który zapowiadano jako jej "najbardziej sensualną i osobistą propozycję". W teledysku wokalistce towarzyszyli popularni aktorzy: Adam Woronowicz, Katarzyna Zielińska oraz Ignacy Liss.

Kolejnymi propozycjami były ballady "Błękit" i "Codzienność (Pamiętaj nas)". 17 lutego poznamy nową piosenkę. Roxie na relacji zasugerowała, że może chodzić o duet z raperem Szpaku.

Do tej pory wokalistka wydała płyty "Roksana Węgiel" (2019) i "13+5" z marca 2023 r.

