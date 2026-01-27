Na relacji na Instagramie Roxie Węgiel postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań od fanów.

"Roksanaa wrócisz kiedyś do blondu? Ślicznie wyglądałaś w blond włosach" - napisała jedna z fanek.

21-latka ze śmiechem odpowiedziała, że woli swój naturalny, ciemny kolor. Opublikowała też archiwalne zdjęcie, pokazujące ją w blondzie.

"No zobaczcie, dramat XD. Wyglądałam jak inny człowiek. Totalnie mi to nie pasowało" - podkreśla wokalistka.

Roxie Węgiel pokazała archiwalne zdjęcie w blond włosach Instagram.com/ roxie_wegiel materiał zewnętrzny

Roxie Węgiel pracuje nad nową płytą "Błękit". Co już wiemy?

W ostatnim czasie Roxie wraz z mężem, kompozytorem i producentem Kevinem Mglejem, odpoczywała w Dubaju. Po powrocie wokalistka wzięła się ostro do pracy. W maju ma pojawić się jej trzecia płyta "Błękit".

Jesienią 2025 r. Roxie w Los Angeles nagrała trzy anglojęzyczne piosenki: "Ah ah ah", "Oops" i "U" (przy dwóch ostatnich pomagał jej amerykański raper 2KBABY).

Później wypuściła utwór "Bez słów", który zapowiadano jako jej "najbardziej sensualną i osobistą propozycję". W teledysku wokalistce towarzyszyli popularni aktorzy: Adam Woronowicz, Katarzyna Zielińska oraz Ignacy Liss.

Kolejnymi propozycjami były ballady "Błękit" i "Codzienność (Pamiętaj nas)". 17 lutego poznamy nową piosenkę. Roxie na relacji zasugerowała, że może chodzić o duet z raperem Szpaku.

Do tej pory wokalistka wydała płyty "Roksana Węgiel" (2019) i "13+5" z marca 2023 r.

Roxie Węgiel o adrenalinie i tanecznych niespodziankach, które szykuje na nadchodzące występy INTERIA.PL INTERIA.PL