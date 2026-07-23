Roxie Węgiel po raz pierwszy się tak otworzyła. "Granica jest cienka"

Roxie Węgiel to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Wokalistka niejako dorastała na oczach całej Polski, bo szerokiej publiczności przedstawiła się już jako 13-latka w programie "The Voice Kids" (2018). Pierwszą edycję show TVP wygrała, a dziewięć miesięcy później triumfowała w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Od tamtego momentu jej kariera tylko przyspieszyła.

W drugiej połowie czerwca Roxie wydała swój trzeci album "Błękit", promowany singlami "Błękit", "Codzienność (Pamiętaj nas)", "Na szeroką wodę" i "Chciałam ciebie więcej" z udziałem rapera White 2115. Dla wokalistki wyjątkowe znaczenie ma też piosenka "Dom", bo niedawno razem z mężem Kevinem Mglejem rozpoczęli budowę swojego wymarzonego domu pod Warszawą.

Roxie Węgiel po raz pierwszy się tak otworzyła. "Poniosłam koszt fizyczny"

To właśnie Kevin Mglej - jeszcze przed ich ślubem - namówił swoją ukochaną, by poszukała pomocy specjalisty.

"Posłuchałam Kevina i od roku chodzę na psychoterapię. Ale trwało, zanim znalazłam psychologa, który pasuje mi pod każdym względem. Wiesz, takie życie odbija się też na zdrowiu fizycznym. My, artyści, nakładamy maski, uśmiechamy się ze sceny, choć w środku często rozpadamy się na kawałki, bo przecież ludzie przychodzą na koncert, żeby się dobrze bawić, a nie żeby patrzeć na smutnego artystę. Ale granica jest cienka. Czasem przychodzi taki dzień, kiedy wszystko człowieka przerasta i nie da się już emocji tłumić w sobie" - ujawniła Roxie Węgiel w rozmowie z "Vivą".

To właśnie w wywiadzie dla tego magazynu młoda wokalistka zdobyła się na szczere wyznania o kosztach popularności i życia na świeczniku. Zdradziła, że od pewnego czasu nie rozstaje się z ochroną podczas publicznych wyjść. Jest to spowodowane faktem, że doświadczyła już kilku niebezpiecznych sytuacji w swojej karierze.

"Poniosłam koszt fizyczny - choruję na Hashimoto, a trzy lata temu doszła do tego cukrzyca typu 1. Gdy się o niej dowiedziałam przez przypadek, robiąc rutynowe badania, lekarz powiedział mi, że teraz Hashimoto będzie moim najmniejszym problemem. Wiadomo, że stało się tak, bo mam ku temu predyspozycje genetyczne, ale wiadomo nie od dzisiaj, że czynniki zewnętrzne uaktywniają choroby autoimmunologiczne. Nie jestem lekarzem, nie chcę snuć jakichś mądrości, ale wierzę w to, że w takich sytuacjach stres nie pomaga" - podkreśliła Roxie Węgiel w "Vivie".