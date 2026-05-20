Roxie Węgiel otworzyła się na temat swojego małżeństwa. Co poradziła młodszej koleżance po fachu, Viki Gabor?

Weronika Figiel

Roxie Węgiel była gościnią najnowszego odcinka programu Kuby Wojewódzkiego, gdzie wspomniała m.in. o tym, dlaczego zdecydowała się na ślub niedługo po tym, jak skończyła 18 lat. Wokalistka zdradziła kulisy swojej relacji z Kevinem Mglejem i dała kilka rad młodszej koleżance po fachu, Viki Gabor. Autorka hitu "Superhero" od niedawna również jest młodą mężatką.

Kevin Mglej i Roxie Węgiel
Kevin Mglej i Roxie Węgiel od dwóch lat są małżeństwem

Roxie Węgiel i Kevin Mglej już w sierpniu obchodzić będą drugą rocznicę swojego ślubu kościelnego. Para poznała się przy okazji pracy nad płytą "13+5" i prędko zapałała do siebie uczuciem. Gdy informacja o ich związku trafiła do sieci, narobiła sporego zamieszania - głównie przez ośmioletnią różnicę wieku pomiędzy zakochanymi i fakt posiadania dziecka z poprzedniego związku przez Kevina.

Pomimo medialnej burzy, jaką wywołał związek Roxie i Kevina, para związała się ze sobą na stałe. W marcu 2024 r. wzięli ślub cywilny, a już kilka miesięcy później odbyła się kameralna ceremonia w kościele, która do ostatniej chwili pozostawała dla mediów tajemnicą.

Roxie Węgiel zasiadła na kanapie u Kuby Wojewódzkiego i odsłoniła kulisy swojego małżeństwa z Kevinem

We wtorkowy wieczór TVN wyemitował nowy odcinek programu Kuby Wojewódzkiego, w którym na kanapie zasiadła właśnie Roxie. Dziennikarz rozmawiał z piosenkarką nie tylko o jej planach zawodowych na najbliższy czas, lecz także wypytał 21-latkę o kulisy jej małżeństwa.

Na pytanie o to, dlaczego tak szybko zdecydowała się wyjść za mąż, Roxie odpowiedziała niezwykle szczerze. "Pracowałam z wieloma różnymi ludźmi, wiele się zmieniało, wiele osób odchodziło i przychodziło. To sprawiło, że zapragnęłam stabilizacji przynajmniej w życiu prywatnym" - usłyszeli widzowie z ust gwiazdy.

Autorka hitu "Błękit" wyjaśniła, że przed tym, jak związała się z Kevinem, również nie "skakała z kwiatka na kwiatek". Obecnie miłość gwiazdorskiej pary wciąż kwitnie, a to dzięki temu - jak twierdzi Roxie - że zbudowana została na fundamentach przyjaźni.

Jakie rady dotyczące małżeństwa ma Roxie Węgiel dla Viki Gabor? Życzy koleżance po fachu, aby była szczęśliwa

Wojewódzki zapytał artystkę także o to, jakie rady dotyczące małżeństwa dałaby swojej młodszej koleżance po fachu, Viki Gabor. Zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019 zaledwie kilka miesięcy temu również ogłosiła, że w wieku 18 lat wyszła za mąż. Wybrankiem jej serca jest Giovanni - wnuk słynnego romskiego artysty, Bogdana Trojanka. Uroczystość, która odbyła się pod koniec 2025 r., zorganizowana została zgodnie z tradycjami kulturowymi pary.

Roxie stwierdziła, że jedyne, co może doradzić Viki, to "żeby była szczęśliwa ze swoim mężem" oraz "żeby się przyjaźnili i dbali o tę relację".

"To, co my robimy z Kevinem, to jest na pewno duży fundament oparty na przyjaźni. Nie zawsze tak jest. Ale wydaje mi się, że u nas to jest ogromna moc. Bo na początku też to nie było tak, że od razu wiedzieliśmy, że to będzie prowadzić do ślubu. Aczkolwiek bardzo się polubiliśmy i czuliśmy, jakbyśmy się znali już od dawna" - dodała wokalistka.

