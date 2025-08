Młoda wokalistka z Jasła wygrała Eurowizję Junior 2018, która odbyła się 25 listopada 2018 roku w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw. Laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" z utworem "Anyone I Want to Be" wystąpiła jako ostatnia i zdobyła najwięcej punktów, a później jej kariera zaczęła rosnąć w błyskawicznym tempie.