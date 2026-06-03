Funkcjonujący od 1998 r. Song Of Songs, czyli Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej, odbywa się w Toruniu (Fosa Zamkowa) i jest to jedna z największych imprez w Europie o takim charakterze. Po przerwie w latach 2011-2016 festiwal powrócił na koncertową mapę Polski.

"Wstęp wolny! Bądźcie z nami" - zapraszają organizatorzy na tegoroczną edycję.

Song of Songs 2026: Roxie gościnnie z TGD

Imprezę otworzy (godz. 18:00) Małe TGD, czyli dziecięca grupa z piosenkami kierowanymi do najmłodszych. Zespół współpracował z takimi gwiazdami sceny popowej, jak m.in. Roxie czy Tribbs (trener "The Voice Kids"), który wyprodukował pierwsze trzy płyty Małego TGD. Największym hitem formacji jest piosenka "Góry do góry" (ponad 132 mln odsłon).

Jedną z gwiazd festiwalu będzie "dorosłe" TGD (Trzecia Godzina Dnia), które na Song Of Songs wraca po dziewięciu latach.

"Jego muzykę zalicza się do nurtu pop-gospel, ale jest to swoista mieszanka stylów. TGD sięga po rockowe brzmienia i liryczne melodie, elementy klasyki, folku a nawet rapu. Jego dzisiejsze brzmienie tworzy kilkunastoosobowy chór, zespół instrumentalny i grono solistów. Repertuar TGD opiera się na kompozycjach Piotra Nazaruka, lidera grupy" - czytamy w zapowiedzi.

W Toruniu gośćmi specjalnymi TGD będą Roxie i Mateusz Ziółko. Wokalistka - szykująca się do premiery swojej nowej płyty "Dom" (19 czerwca) - wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej wiara i religia. "Bóg wyznacza mi kierunek życia" - mówiła Roxie Węgiel w jednym z wywiadów.

Podobnie uważa Mateusz Ziółko, który na scenie obecny jest od ponad 20 lat. Szeroka publiczność mogła go poznać dzięki telewizyjnym programom: "Mam talent", "Must Be The Music", "The Voice of Poland" (zwycięstwo w 2013 r.) i "Twoja twarz brzmi znajomo" (wygrana w 2018 r.).

W swoich słowach i utworach często odnosi się do swojej osobistej relacji z Bogiem, co pokazuje jego głębokie zaangażowanie w religię.

Po modlitwie (godz. 20:45) na scenie odbędzie się benefis Tomasza Budzyńskiego, ikony polskiego rocka, wokalisty grupy Armia. Wesprą go muzyczni przyjaciele: Maleo (lider Maleo Reggae Rockers, razem występują w supergrupie 2Tm2,3), Beata Polak (perkusistka Wolf Spider i 2Tm2,3), Michał Jacaszek i Karolina Cicha.

Song Of Songs poprowadzą raperzy ks. Jakub Bartczak i Arkadio.

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