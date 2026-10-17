Roxie Węgiel została właśnie laureatką tegorocznego plebiscytu "Kobieta Roku" magazynu Glamour. Choć wyraźnie ucieszyła się z tytułu, okazuje się, że polskie podwórko już jej nie wystarcza. Tuż po odebraniu wyróżnienia, w rozmowie z Pudelkiem, wokalistka zdradziła, że w jej planach na przyszłość znajduje się podbicie zagranicznych rynków muzycznych.

Roxie Węgiel marzy o podbiciu amerykańskiego rynku! "Wykonuję kroki, żeby to się wydarzyło"

21-latka ma już za sobą kilka wycieczek do Stanów Zjednoczonych, gdzie stara się za każdym razem nie tylko wypocząć, lecz także pracować. Miała okazję kilkukrotnie wkroczyć do studia nagraniowego z amerykańskimi producentami - m.in. z Jerrym Wondą, który pierwszy ogromny sukces odniósł z albumem "The Score" (1996) zespołu Fugees, a przez kolejne lata kariery współpracował z Justinem Bieberem, Akonem, Shakirą, Whitney Houston, Lionelem Richiem i wieloma innymi gwiazdami.

"Nic nie przychodzi bez ciężkiej pracy, żaden sukces nie przychodzi sam, więc ja podróżuję, latam po świecie, latam do Stanów tworzyć muzykę. Wykonuję kroki, żeby to się wydarzyło, małymi krokami do przodu. Nie chcę nic zapeszać, aczkolwiek nie ukrywam, że jest to moje marzenie, żeby jeszcze coś więcej osiągnąć" - wyjaśniła Roksana.

Roxie Węgiel, przed podbiciem USA, wybrała dom na odludziu. "Mam spokój i mogę sobie po prostu być w lesie"

Jak na razie, zamiast USA, Roxie zmuszona jest nacieszyć się Polską - gdzie już wije swoje gniazdko. Wraz z ukochanym mężem, Kevinem Mglejem, rozpoczęła budowę własnego domu, z dala od zgiełku wielkiego miasta. Prace trwają na działce położonej pod Warszawą, a 21-letnia wokalistka nie ukrywa, że jest to dla niej poruszający i ważny moment w życiu. Sama wielokrotnie przyznawała, że posiadanie własnego miejsca na ziemi było jej wielkim pragnieniem od dzieciństwa.

Dopóki nieruchomość jest w stanie budowy artystka i jej mąż mieszkają w innym miejscu - również daleko od centrum stolicy. Ich dom w spokojnej okolicy pozwala uniknąć dodatkowego stresu, o czym autorka hitu "Błękit" opowiedziała w rozmowie z Plejadą. "Zdecydowanie moja przeprowadzka pod Warszawę dała mi dużo spokoju i sprawiła, że po prostu odpoczywam" - usłyszeliśmy w rozmowie, przy okazji gali magazynu Glamour.

Piosenkarka podkreśla, że rozwiązanie mieszkaniowe, które wybrała, zapewnia jej anonimowość. "Nie będę ukrywać, że też (zyskałam anonimowość - przyp. red.), bo mieszkałam wcześniej na takim osiedlu, na którym często bywali paparazzi, a teraz mam spokój i mogę sobie na spokojnie po prostu być w lesie" - podsumowała Węgiel.