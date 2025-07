"To będzie przebojowa ballada. Będzie w niej dużo mojego wokalu. Teraz będę odsłaniać te karty po kolei. Mam - w mojej opinii - dobry materiał, więc będzie to w końcu bardzo autentyczne - zarówno muzycznie, jak i tekstowo. To będzie taki dojrzalszy etap w mojej muzyce, więc jestem ciekawa, jak ludzie zareagują na ten nowy materiał, bo mam wrażenie, że tego właśnie ode mnie oczekują" - mówiła Roxie w rozmowie z Radiem Eska.

Autorami piosenki są Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Emilian Waluchowski (muzyka) oraz Roksana Węgiel, Kevin Mglej, Patryk Kumór i Carla Fernandes (tekst). Po latach wokalistka odnowiła współpracę z twórcą odpowiedzialnym za sukces piosenki "Anyone I Want To Be" (Patryk Kumór), z którą wygrała Eurowizję Junior 2018. Z kolei Dominic Buczkowski-Wojtaszek jest współautorem piosenki "Bunt" z debiutanckiego albumu "Roksana Węgiel" (2019).