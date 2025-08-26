Roxie Węgiel i Kevin Mglej świętują pierwszą rocznicę ślubu. "Nauczyłaś mnie siebie na nowo"
W 2024 roku Roxie Węgiel stanęła na ślubnym kobiercu, gdzie razem z ukochanym wypowiedziała sakramentalne "tak". Od pamiętnego dnia minął już pełny rok - z tej okazji Kevin Mglej podzielił się na Instagramie swoimi przemyśleniami, co do wspólnego życia z Roxie Węgiel. Ta nie pozostała mu dłużna i odpowiedziała.
Ostatni rok był dla Roxie Węgiel intensywnym czasem. Nowości muzyczne, promocja, koncerty, ślub z Kevinem Mglejem i dostanie się na zagraniczne studia to tylko kilka aktywności, na których ostatnio skupiała się wokalistka. Teraz przyszedł czas na małżeńskie podsumowania.
Mija rok od ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. "Rok, który zmieniał nasze serca"
Oprócz działań muzycznych, Roxie na przestrzeni lat skupiała się również na programach telewizyjnych, takich jak "Dance Dance Dance" czy "Taniec z gwiazdami". W połowie 2024 roku wyszła za Kevina Mgleja, a teraz wokalistka promuje swój najnowszy singiel "Błękit". Niedawno ogłosiła również, iż dostała się na kierunek "Commercial Songwriting and Production" - polska gwiazda skupi się na sztuce pisania oraz produkowania utworów, co z pewnością pogłębi jej artystyczną wiedzę.
"Rok w małżeństwie, rok który minął jak kilka tygodni, w tempie w pracy. Rok, który uczył nas siebie nawzajem, rok który zmieniał nasze serca. Małżeństwo nie jest proste, bo tak zostało wymyślone, by prowadzić nas do świętości ale z Tobą... z Tobą jest banalnie proste. Nauczyłaś mnie siebie na nowo. Dziękuję" - napisał na swoim Instagramie Kevin Mglej, dzieląc się fotografią z zeszłorocznego ślubu.
"First anniversary. Kocham Cię Mężu" - odpowiedziała gwiazda na swoim profilu.