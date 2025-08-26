Ostatni rok był dla Roxie Węgiel intensywnym czasem. Nowości muzyczne, promocja, koncerty, ślub z Kevinem Mglejem i dostanie się na zagraniczne studia to tylko kilka aktywności, na których ostatnio skupiała się wokalistka. Teraz przyszedł czas na małżeńskie podsumowania.

Mija rok od ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. "Rok, który zmieniał nasze serca"

Oprócz działań muzycznych, Roxie na przestrzeni lat skupiała się również na programach telewizyjnych, takich jak "Dance Dance Dance" czy "Taniec z gwiazdami". W połowie 2024 roku wyszła za Kevina Mgleja, a teraz wokalistka promuje swój najnowszy singiel "Błękit". Niedawno ogłosiła również, iż dostała się na kierunek "Commercial Songwriting and Production" - polska gwiazda skupi się na sztuce pisania oraz produkowania utworów, co z pewnością pogłębi jej artystyczną wiedzę.

"Rok w małżeństwie, rok który minął jak kilka tygodni, w tempie w pracy. Rok, który uczył nas siebie nawzajem, rok który zmieniał nasze serca. Małżeństwo nie jest proste, bo tak zostało wymyślone, by prowadzić nas do świętości ale z Tobą... z Tobą jest banalnie proste. Nauczyłaś mnie siebie na nowo. Dziękuję" - napisał na swoim Instagramie Kevin Mglej, dzieląc się fotografią z zeszłorocznego ślubu.

"First anniversary. Kocham Cię Mężu" - odpowiedziała gwiazda na swoim profilu.

MIÜ (Dre$$code): Moja terapeutka się na mnie denerwuje Interia.pl INTERIA.PL