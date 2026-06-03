Roxie Węgiel od kilku lat związana jest z Kevinem Mglejem, a już w sierpniu para obchodzić będzie drugą rocznicę swojego ślubu kościelnego. Zakochani poznali się przy okazji pracy nad płytą "13+5" i prędko zapałali do siebie uczuciem. Gdy informacja o ich relacji trafiła do sieci, wywołała burzę - głównie przez ośmioletnią różnicę wieku i fakt posiadania dziecka z poprzedniego związku przez Kevina.

Pomimo negatywnej reakcji internautów Roxie i Kevin związali się ze sobą na stałe, pokazując, że prawdziwe uczucie przezwycięży wszelkie trudności. W marcu 2024 r. wzięli ślub cywilny, a już kilka miesięcy później odbyła się ceremonia w kościele, która do ostatniej chwili pozostawała dla mediów tajemnicą. Wyjątkowy dzień para spędziła wyłącznie w gronie rodziny i najbliższych. Od tamtej pory miłość autorki hitu "Błękit" i producenta wciąż kwitnie, a to dzięki temu - jak stwierdziła Roxie w ostatnim wywiadzie u Kuby Wojewódzkiego - że zbudowana została na fundamentach zaufania oraz prawdziwej przyjaźni.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej rozpoczęli budowę własnego domu! "Mała ja chyba by nie uwierzyła"

Para zdecydowała się właśnie na wkroczenie w kolejny etap relacji. Roxie Węgiel i Kevin Mglej sprawili sobie nietuzinkowy prezent z okazji Dnia Dziecka - ruszyli z budową własnego gniazdka! Gwiazdorska para 1 czerwca poinformowała w mediach społecznościowych, że rozpoczęli prace nad wymarzonym domem, co wywołało ogromne wzruszenie i radość u Roxie.

"01.06.2026 rozpoczynamy budowę naszego domu! Mała ja chyba by nie uwierzyła, że tak będzie wyglądać jej życie. Koncerty, muzyka, kolejne marzenie w realizacji. Kocham to! Dbajcie o swoje wewnętrzne dziecko!" - napisała na Instagramie piosenkarka, dodając zarówno wspominkowe fotografie z dzieciństwa, jak i ujęcia koncertowe, a także zdjęcie z planem budowy.

Roxie Węgiel zamieściła zdjęcie z planem budowy swojego domu Instagram @roxie_wegiel materiał zewnętrzny

Fani tłumnie zareagowali na radosne wieści Roxie i Kevina. W komentarzach pod wpisem 21-letniej piosenkarki pojawiły się gratulacje i życzenia dotyczące budowy wymarzonego domu. "Wszystkiego co najlepsze dla Was z Kevinem!", "Gratulacje", "Cudowny news, gratulacje!", "You go girl", "Ale będzie parapetówka!", "AAA! Jakie informacje", "Tak bardzo się cieszę, że Twoje kolejne marzenie staje się rzeczywistością. Pozdrawiam najmocniej Ciebie i Kevina", "Wow, gratulacje! Mieć swój własny kąt to marzenie wielu", "Mała ty byłaby dumna" - czytamy na Instagramie.

Roxie już jakiś czas temu wspominała o planach budowy własnego gniazdka. Wraz z Kevinem chcieli uciec od zgiełku miasta

Roxie i Kevin już w ubiegłym roku informowali o tym, że planują budowę wspólnej rezydencji. Wokalistka podkreślała wówczas, że nie chcą mieszkać w centrum miasta, lecz decydują się na działkę pod Warszawą. "Taka odległość bezpieczna. Do pracy można dojechać, ale to jest totalnie inny świat. Tam czas inaczej leci. My też w sumie dość długo szukaliśmy takiego idealnego miejsca. Pojechaliśmy właśnie tam i uznaliśmy, że to jest to" - mówiła w rozmowie z Eską.

"Mam w głowie nowoczesny projekt, z dużymi szybami, przeszklony. Jeśli chodzi o wnętrze, to ma być przytulnie. Chcę, żeby ten dom miał taką duszę" - dodawała artystka, zdradzając swoje marzenia dotyczące wystroju domu.

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