Roxie Węgiel i Kevin Mglej dzielą się swoim szczęściem. "Życzcie nam powodzenia"

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Roxie Węgiel pokazała się razem z mężem, Kevinem Mglejem. Para zaprezentowała ważny dokument - akt notarialny kupna działki, na której zamierza wybudować swój wymarzony dom.

"Kupiliśmy działkę! Niedługo ruszamy z budową naszego wymarzonego domu! Życzcie nam powodzenia..." - napisała w mediach społecznościowych Roxie Węgiel, która razem z mężem, Kevinem Mglejem, pokazała akt notarialny poświadczający zakup.

W ciągu raptem godziny post zebrał ponad 30 tys. reakcji na Instagramie i blisko 200 komentarzy. Gratulacje przekazały m.in. Maffashion i AniKa Dąbrowska, laureatka drugiej edycji "The Voice Kids".

Roxie Węgiel i Kevin Mglej: Dużo się dzieje

To nie koniec radosnych wieści od wokalistki i producenta.

"Dużo się dzieje, wkrótce premiera nowego singla, bądźcie czujni!" - dodała Roxie.

Ostatnie miesiące są mocno intensywne w muzycznej karierze Roxie Węgiel. Na początku roku wokalistka wybrała się do Los Angeles, gdzie nagrała trzy anglojęzyczne piosenki: "Ah ah ah", "Oops" i "U" (przy dwóch ostatnich pomagał jej amerykański raper 2KBABY).

Później wypuściła utwór "Bez słów", który zapowiadano jako jej "najbardziej sensualną i osobistą propozycję". W teledysku 20-latce towarzyszyli popularni aktorzy: Adam Woronowicz, Katarzyna Zielińska oraz Ignacy Liss.

Kolejną propozycją była romantyczna ballada "Błękit", pokazująca, że Roxie otwiera nowy rozdział w swojej karierze.

Przy premierze tego singla dowiedzieliśmy się, że w maju 2026 r. pojawi się nowa płyta wokalistki, zatytułowana właśnie "Błękit". Będzie to trzeci album po wydawnictwach "Roksana Węgiel" (2019) i "13+5" z marca 2023 r.

