Płytę "Błękit" promowały single "Błękit", "Na szeroką wodę" i "Chciałam ciebie więcej" w duecie z Whitem 2115. Szczególne znaczenie dla 21-letniej wokalistki ma też piosenka "Dom". Przypomnijmy, że Roxie Węgiel razem z mężem Kevinem Mglejem rozpoczęli budowę wymarzonego domu pod Warszawą.

"Roxie stawia na szczerość emocji i teksty opowiadające o relacjach - nie tylko miłosnych, ale również międzyludzkich i duchowych" - mogliśmy przeczytać w zapowiedziach płyty, opisywanej jako "najbardziej dojrzały i osobisty projekt" w karierze 21-latki.

Roxie Węgiel: Czuję się niedoceniona

O tej płycie Roxie opowiedziała w podcaście "musicGość". Okazało się, że wokalistka ma żal, że większą uwagę przykłada się m.in. do jej stylizacji, niż do muzyki.

"Czuję się niedoceniona, bo mam wrażenie, że wiele osób bardziej koncentruje się na moich wyborach życiowych, wyglądzie czy stylizacjach niż na tym, co robię zawodowo" - nie kryje.

W rozmowie podkreśliła, że reakcje na jej temat są znacznie bardziej przesadzone, choć na tle światowych gwiazd zdecydowanie daleko jej od kontrowersji.

Roxie - szczegóły płyty "Błękit" (tracklista):

1. "Kilka sentymentów"

2. "Niech będzie nam"

3. "Nie ma nas" feat. PawBeats

4. "Na szeroką wodę" feat. Favst

5. "Przy Tobie"

6. "Biegnij"

7. "Błękit"

8. "Codzienność (Pamiętaj Nas)"

9. "Chciałam Ciebie więcej" feat. White 2115

10. "Kosmos"

11. "Ile mam na sobie"

12. "Chcesz?"

13. "Dom"

14. "Falochrony" feat. Mata.