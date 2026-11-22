"Zawsze uważałem, że powinniśmy promować te piosenki, w których śpiewa Marie" - przekonywał śpiewający gitarzysta i główny kompozytor Per Gessle, który był liderem Roxette razem z wokalistką Marie Fredriksson.

Gdy połączyli swoje siły, Gessle miał na koncie spore komercyjne sukcesy w rodzimej Szwecji z zespołem Gyllene Tider. Z kolei solowy dorobek Marie Fredriksson obejmował dwie płyty. Rolf Nygren, szef wytwórni EMI Sweden, przekonał kompozytora, by przetłumaczył na angielski piosenkę pierwotnie przygotowaną dla Pernilli Wahlgren i zaproponował ją Marie Fredriksson. Utwór "Neverending Love" stał się pierwszym przebojem nagranym pod szyldem Roxette.

Per Gessle (Roxette): Chciałem, żebyśmy byli dobrzy

"Po prostu chciałem, żebyśmy byli dobrzy. Naprawdę, naprawdę dobrzy. Zawsze miałem romantyczne spojrzenie na świat muzyki pop. Chciałem być jego częścią. To był świat, który podobał mi się o wiele bardziej niż prawdziwy świat. Chciałem do niego należeć. Myślę, że wiele z tego wynikało" - powiedział Per Gessle w najnowszym wywiadzie dla SVT z okazji premiery dokumentu "Per och Marie - historien om Roxette".

Trzyczęściowy film zawiera prywatne nagrania, których wcześniej nie pokazywano. Produkcja śledzi losy Pera i Marie, od ich przyjaźni w Halmstad po wielkie światowe trasy koncertowe. "To nie ja płaczę" - nie kryją wzruszenia fani.

Równocześnie z dokumentem ukazała się poszerzona wersja debiutanckiej płyty "Pearls of Passion" z okazji 40-lecia premiery. Jubileuszowe wydanie łączy oryginalny album z odrzutami z sesji nagraniowych i wersjami demo z tamtego okresu, pozwalając fanom jeszcze głębiej zajrzeć w kulisy powstawania pierwszej płyty. Fizyczna edycja zawiera również unikalne, archiwalne zdjęcia i jest dostępna w rozkładanej okładce typu gatefold na dwóch płytach winylowych.

"Pearls of Passion" w Szwecji błyskawicznie podbił listy przebojów, docierając do 2. miejsca tamtejszej listy bestsellerów. Co ciekawe, na twórczości duetu nie poznał się jeszcze świat. Przełom przyszedł za sprawą piosenki "It Must Have Been Love". Nagranie pierwotnie wypuszczone w grudniu 1987 r. miało podtytuł "(Christmas for the Broken Hearted)".

Wytwórnia poprosiła bowiem o jakiś "inteligentny kawałek na gwiazdkę". Wielką sławę piosenka - z kosmetyczną zmianą w tekście po usunięciu odniesień do Bożego Narodzenia - zdobyła za sprawą filmu "Pretty Woman", który okazał się kinowym hitem 1990 r. Romantyczna komedia, w której główne role zagrali Richard Gere i Julia Roberts, przyniosła m.in. nominacje do Oscara (najlepsza aktorka pierwszoplanowa) i po cztery nominacje do Złotego Globu i BAFTA.

Wielki przełom w karierze Roxette. "Stała się magia"

"Jestem dumnym ojcem 'It Must Have Been Love'. (...) Piosenka ta powstała na pianinie, na strychu w Halmstad. Dla mnie była trudna do zaśpiewania, ale kiedy Marie przejęła wokal, stała się magia. Oszczędna produkcja Clarence'a Öfwermana sprawiła, że melodia, tekst piosenki i fantastyczny wokal Marie zostały w pełni wyeksponowane" - wspominał po latach Per Gessle.

Później poszło już z górki, kolejne płyty - z naciskiem na multiplatynowe "Look Sharp!" (1988) i "Joyride" (1991) - uczyniły z Roxette światową gwiazdę, a zespół stał się obok grupy ABBA największą eksportową sensacją ze Szwecji.

Karierę duetu zahamowały poważne problemy zdrowotne Marie Fredriksson, u której w 2002 r. wykryto guza mózgu. Wokalistka wróciła na scenę, ale zmarła 9 grudnia 2019 r. w wieku 61 lat. Niespełna dwa lata później Per Gessle powrócił z projektem PG Roxette, w którym za partie wokalne odpowiadały Helena Josefsson i Dea Norberg.

Z kolei w maju 2024 r. muzyk ogłosił koncertowy powrót pod szyldem Roxette, a główną wokalistką została Lena Philipsson, reprezentantka Szwecji na Eurowizji 2004 (zajęła ex aequo wysokie, czwarte miejsce).