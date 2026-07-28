Informacja o odwołanych koncertach Roxette pojawiła się na profilach w mediach społecznościowych grupy. Podano, że amerykański oddział Live Nation zdecydował się na przełożenie tournee, lecz nowe daty wciąż nie są znane. Komunikat podpisano jako "Team Rox".

Roxette odwołali amerykańską część jubileuszowej trasy koncertowej

Dzień później bezpośrednio do fanów zwrócił się Per Gessle, współzałożyciel legendarnego duetu. Muzyk podkreślił, że decyzja o odwołaniu występów nie należała do niego, a do organizatora. Jak zaznaczył - on do dawna wyczekiwał spotkania z fanami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ale ma nadzieję, że zespołowi uda się wrócić tam w przyszłości.

Północnoamerykańska odsłona trasy na 40-lecie miała rozpocząć się 10 września w Clarkston w stanie Michigan, a zakończyć 9 października koncertem w stanie Waszyngton. Roxette miało występować jako główna gwiazda wspólnej trasy z Taylor Dayne i Nickiem Lowe'em.

Roxette nawet po czterech dekadach od debiutu osiąga rekordowe wyniki sprzedażowe w USA. Pozostaje szwedzkim wykonawcą z największą liczbą singli, które dotarły na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. Kilka dni temu zespół dopisał sobie kolejne osiągnięcie do listy sukcesów - piosenka "It Must Have Been Love" przekroczyła bowiem miliard wyświetleń w serwisie YouTube.

Artyści coraz częściej odwołują trasy koncertowe, a bilety się nie sprzedają

Odwołanie koncertów Roxette to nie jest odosobniony przypadek, a kolejny dowód na poszerzający się trend, panujący na amerykańskim rynku muzycznym. W ostatnich miesiącach liczni artyści - m.in. The Pussycat Dolls, Jennifer Lopez czy Ava Max - rezygnowali z całych tras, pojedynczych występów albo przenosili show do mniejszych obiektów, które łatwiej zapełnić. Branża widzi coraz większy problem w trudności ze sprzedażą biletów - nawet na artystów którzy dotychczas nie mieli problemu z wyprzedawaniem hal. Rosną także koszty organizacji występów, ponoszone przez gwiazdy i organizatorów, co przyczynia się do coraz częstszego stawiania na rezydencja koncertowe w zamian za objazdowe trasy.

Kim jest zespół Roxette?

Roxette to popularny szczególnie w latach 80. szwedzki duet, w którego skład wchodzili Marie Fredriksson i Per Gessle. Zadebiutowali w 1986 r., choć muzycy znali się już dużo wcześniej, bo od lat 70. Wokalistka odnosiła wtedy sukcesy solowe, a gitarzysta wchodził w skład cenionego w Szwecji zespołu Gyllene Tider. Po czasie jednak zdecydowali się na współpracę - wydali album "Pearls Of Passion", który stał się prawdziwym hitem w rodzimym kraju.

Roxette na przestrzeni lat wylansowało wiele międzynarodowych przebojów, takich jak "Listen To Your Heart", "It Must Have Been Love", "Spending My Time" czy "Joyride". Grupa ma na koncie 80 milionów sprzedanych albumów. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych europejskich zespołów na całym świecie.

Pod koniec 2019 r., w wieku 61 lat, Marie Fredriksson zmarła. Niespełna dwa lata po odejściu wokalistki przebojowego duetu Per Gessle powrócił na scenę z projektem PG Roxette. Na wokalu znalazły się wówczas Helena Josefsson i Dea Norberg.

Z kolei w maju 2024 r. muzyk ogłosił koncertowy powrót pod szyldem Roxette, a główną wokalistką została Lena Philipsson, reprezentantka Szwecji na Eurowizji 2004.