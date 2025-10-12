Rosé z BLACKPINK pokłóciła się z Bruno Marsem na planie teledysku. "Nie kłóćmy się, bądźmy przyjaciółmi"

Duet Rosé (BLACKPINK) i Bruno Marsa, zatytułowany "APT.", w zeszłym roku podbił internet, zebrał miliony odsłuchań i stał się, za sprawą przychylności fanów i radia, międzynarodowym hitem. Teraz wokalistka wyznała, iż jej relacje z Bruno Marsem nie zawsze należały do najlepszych. Artyści pokłócili się na planie teledysku do przeboju.

Sprzeczka pomiędzy twórcami hitu "APT."
Utwór "ATP." został wydany rok temu, 18 października 2024 roku i w mgnieniu oka podbił serca słuchaczy na całym świecie. Piosenka pojawiła się na liście Billboard Global Excl. U.S. oraz była pierwszym K-popowym utworem, który dotarł na szczyt listy Pop Airplay w USA. Co ciekawe, piosenka nawiązuje do popularnej w Korei gry o tej samej nazwie.

Napięta atmosfera pomiędzy Bruno Marsem i Rosé. Autorzy hitu pokłócili się na planie klipu do "ATP."

Okazuje się, że sprzeczki pomiędzy dobrymi znajomymi zdarzają się również w branży muzycznej. Bruno Mars i Rosé podbili internet utworem "ATP.", jednak teraz wokalistka przyznała, że nie zabrakło nerwowej atmosfery na planie teledysku.

"Czy możesz opowiedzieć nam historię o tobie i Bruno, której nikt inny nie zna?" - zapytał dziennikarz w wywiadzie dla "Vogue'a", a piosenkarka szybko odparła: "Ja i Bruno… O mój Boże… Nie wiem, czy wolno mi o tym mówić, ale miałam z Bruno największą kłótnię tuż przed zdjęciami do teledysku. Ale pogodziliśmy się na planie, więc było w porządku. O mój Boże, on mnie zabije... Nie kłóćmy się, bądźmy przyjaciółmi".

Po opowieści piosenkarki w internecie zawrzało. Fani szybko zaczęli snuć spekulacje, myśląc, czego mogła dotyczyć sprzeczka. "Pewnie narzucał jej swoją wizję, a ona jest nieugięta", "To ciekawe, jak nigdy nie wiemy, jak to wszystko wygląda za kulisami", "Tam wszyscy się kłócą", "Pewnie chodziło o pieniądze", "Woda sodowa uderzyła do głowy" - komentują fani duetu na portalu X.

Bruno Mars niedawno świętował 40. urodziny. Jest autorem wielu hitów

Bruno Mars, a właściwie Peter Gene Hernandez, urodził się w Honolulu 8 października 1985 roku. Choć większość fanów kojarzy go z amerykańskim przemysłem muzycznym, artysta ma pochodzenie filipińsko-portorykańskie.

Kariera Bruno Marsa wydaje się nie słabnąć przez lata. Ostatnie sukcesy wokalisty, takie jak "Die With A Smile" z Lady Gagą czy "ATP." z Rosé sprawiły, iż popyt na jego twórczość nie gaśnie. Albumami "Doo-Wops & Hooligans", "Unorthodox Jukebox", "24K Magic" i współpracą z Andersonem .Paakiem przy projekcie "An Evening With Silk Sonic" ("Leave the Door Open") podbił świat, co przełożyło się na zgarnięcie masy nagród, w tym prestiżowych statuetek Grammy.

Bruno Mars nie był gwiazdą od urodzenia - sukces przyszedł do niego dzięki czystej pasji, pracy oraz miłości do muzyki. Jego pierwsze lata w Los Angeles nie były zbyt owocne. Chociaż podpisał kontrakt z wytwórnią Motown Records, nie było żadnych znaczących wydawnictw, które mogłyby zapewnić mu szczyty popularności. Spotkał się również z przedstawicielami Atlantic Records, ale oni również kazali mu czekać trzy lata, zanim w końcu podpisał kontrakt. Co ciekawe, teraz wszystkie wytwórnie chcą być częścią jego utworów.

