Hiszpańska piosenkarka Rosalia na swoim Instagramie opublikowała zdjęcia z niespodziewanej wizyty w Posce! Gwiazda odwiedziła warszawskie zoo, przemierzała ulice stolicy oraz... odwiedziła bar mleczny na Pradze. Zdjęcie zupy pomidorowej, barszczu czerwonego oraz kotleta schabowego z ziemniakami i surówką wywołało wśród polskich fanów niemałe zdziwienie i zachwyt.

"Mmmm barszczyk", "mięsko zjadła ziemniaczki zostawiła", "Co pani tutaj??", "To jest praktycznie pod moim domem. Co jest?!", "Schabowy rządzi!" - czytamy w komentarzach.

Dlaczego Rosalia przyjechała do Polski?

Jak donoszą media, Rosalia odwiedziła Warszawę nie bez powodu. Artystka pracuje nad nowym projektem muzycznym, a do Polski przyjechała by nagrać teledysk. Warto zaznaczyć, że artystka nie jako jedyna zdecydowała się na nagranie klipu w naszym kraju.

Wcześniej Polska pojawiała się w teledyskach wielu innych gwiazd. U Lany Del Rey w "National Anthem" zobaczyć możemy Warszawę, fragmenty klipu "Wrong" Depeche Mode kręcone były w Łodzi, a Thirty Seconds To Mars ujęcia do "Kings and Queens" rejestrowali z kolei w Krakowie oraz Warszawie.

Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy i w jakiej formie zobaczymy efekty pracy Rosalii, jednak pewnym jest, że jej wizyta w naszej stolicy była częścią czegoś większego!

