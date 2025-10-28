Roksana Węgiel zdradziła, jak będzie wyglądał jej nowy dom. "Chcę, żeby miał duszę"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie zwalniają tempa - zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Po ślubie, który odbył się pod koniec sierpnia 2024 roku, para rozpoczęła kolejny etap wspólnego życia. Młoda wokalistka pochwaliła się niedawno aktem notarialnym - wraz z mężem kupiła działkę pod Warszawą, na której powstanie ich wymarzony dom.

"Kupiliśmy działkę! Niedługo ruszamy z budową naszego wymarzonego domu! Życzcie nam powodzenia…" - napisała artystka w mediach społecznościowych, prezentując dokument i szeroki uśmiech.

Ucieczka Mglejów od zgiełku

Choć Roksana ma zaledwie 20 lat, zaskakuje dojrzałym podejściem do życia. W rozmowie z radiem ESKA zdradziła, że ich przyszły dom stanie z dala od miejskiego hałasu.

"Działka jest pod Warszawą. Taka odległość bezpieczna. Do pracy można dojechać, ale to jest totalnie inny świat. Tam czas inaczej leci. My też długo szukaliśmy takiego idealnego miejsca. Pojechaliśmy właśnie tam i uznaliśmy, że to jest to" - opowiadała wokalistka.

Dom ma łączyć nowoczesną architekturę z ciepłym, domowym klimatem. "Mam w głowie nowoczesny projekt, z dużymi szybami, przeszklony. Jeśli chodzi o wnętrze, to ma być przytulnie. Chcę, żeby ten dom miał taką duszę" - dodała Roxie w rozmowie z ESKĄ.

Kreatywna dyrektorka i inżynier domowego szczęścia

Węgiel nie ukrywa, że w ich małżeństwie panuje jasny, ale elastyczny podział obowiązków. "Nie oszukujmy się, raczej w takich sytuacjach kobieta jest dyrektorką kreatywną" - żartowała w wywiadzie.

"Kevin dogaduje wszystkie rzeczy na etapie budownictwa, bo myślę, że bardziej się zna na metrach, odległościach, wysokościach. A ja dbam o kwestie wizualne. Ja się mu nie wtrącam, on się mi nie wtrąca i tak myślę, że przetrwamy tę budowę" - mówiła z uśmiechem.

Artystka dodaje, że projekt ich domu jest już niemal gotowy, a prace ruszą bez pośpiechu. "Dom to niekończąca się historia. Czekamy spokojnie, bez presji będziemy sobie budować" - podkreśla.

Polska zamiast Hiszpanii

Jeszcze niedawno mówiło się, że Roksana planuje zakup nieruchomości w Hiszpanii. Dziś te marzenia odłożyła na później - przede wszystkim ze względu na rodzinę.

"Nie mówię, że kiedyś to się nie wydarzy i fajnie jest mieć coś za granicą, ale teraz potrzebujemy takiej bazy, żeby tu w Polsce mieć azyl. Po miesiącu w Stanach byłam bardzo stęskniona za Polską. Nie sądziłam, że tak będzie, powiem szczerze, a jednak ja zawsze tutaj chcę wracać, bo tutaj mamy rodziny. Muszę być regularnie w Polsce, żeby się z nimi widywać" - przyznała.

Dla wokalistki dom w Polsce to nie tylko inwestycja, ale przede wszystkim emocjonalna przystań.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej udowadniają, że show-biznes nie musi oznaczać chaosu. Ich historia pokazuje, że za sukcesem mogą iść stabilne decyzje, oparte na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu. Budowa domu pod Warszawą to dla nich coś więcej niż inwestycja - to przestrzeń, która ma być ich wspólnym azylem.

