Roksana Węgiel zachwyciła fanów metamorfozą. "Może zacznę tak chodzić częściej"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Roksana Węgiel na co dzień najczęściej pokazuje się w prostych włosach, dlatego najnowsze zdjęcia mogły zaskoczyć jej obserwatorów. Okazuje się, że wokalistka ma naturalnie falujące pasma. Tym razem odłożyła prostownicę i postanowiła sprawdzić, jak wyglądają po odpowiedniej stylizacji.

Roxie Węgiel pochwaliła się nową fryzurąMarcin GadomskiAKPA

Roksana Węgiel od czasu do czasu pokazuje fanom kulisy przygotowań do występów oraz zabiegi, dzięki którym zmienia swój wizerunek. Najnowsza fryzura nie wymagała jednak ani wizyty z nożyczkami, ani farbowania.

Wokalistka wydobyła skręt swoich włosów, uzyskując gęste fale i znacznie większą objętość. Efektem pochwaliła się w mediach społecznościowych.

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Roksana Węgiel zostanie przy lokach na dłużej?

"Raz na jakiś czas mam fazę na wydobycie skrętu z moich włosów i właśnie to jest ten dzień" - wyjaśniła.

Jak się okazuje, loki nie są wyłącznie efektem działania urządzeń do stylizacji. Artystka zdradziła, że jej włosy naturalnie delikatnie się kręcą, choć zazwyczaj wybiera gładkie uczesania lub lekkie fale.

Młoda kobieta z długimi, falowanymi włosami w białej sukience i efektownej biżuterii, sfotografowana na tle fioletowej ścianki, obok widoczne powiększone ujęcie jej twarzy z inną fryzurą i makijażem.
Roksana Węgiel pokazała się w nowej fryzurzeInstagram:@roxie_wegiel/Paweł WodzynskiEast News

Nowa wersja przypadła jej do gustu na tyle, że zaczęła rozważać częstsze noszenie takiej fryzury. "Może zacznę tak chodzić częściej" - zapowiedziała.

Na razie nie oznacza to trwałej zmiany wizerunku. Roxie po prostu wykorzystała naturalną strukturę włosów, którą na co dzień rzadko pokazuje. Dzięki temu bez radykalnej metamorfozy zaprezentowała się fanom w zupełnie innym wydaniu.

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