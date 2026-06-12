Roksana Węgiel wspomina początki kariery. "Dużo osób mnie oszukało"

Roksana Węgiel od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych polskich wokalistek. Karierę rozpoczęła w 2018 r., wygrywając pierwszą edycję programu "The Voice Kids". Kilka miesięcy później zwyciężyła także w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior, stając się jedną z największych młodych gwiazd w kraju. Popularność rosła bardzo szybko, jednak jak się okazuje, nie zawsze szła w parze z korzyściami dla samej artystki.

W rozmowie z Filipem Borowiakiem wokalistka przyznała, że przez długi czas nie interesowała się sprawami finansowymi, skupiając się wyłącznie na muzyce i występach.

"Był taki moment, że wszyscy mieli coś dla siebie z tego, co ja robiłam, że pracowałam, a ja nic. Na tamten moment byłam tak sfokusowana na muzyce, że mi to nie przeszkadzało. Na wiele rzeczy machałam ręką. Byłam naiwna" - powiedziała.

Roksana Węgiel: Dużo osób mnie oszukało

21-letnia gwiazda nie ukrywa, że z perspektywy czasu inaczej ocenia niektóre relacje zawodowe. Jak wyznała, wielokrotnie spotkała się z nieuczciwością ze strony osób, którym ufała.

"Dużo osób mnie oszukało. Finansowo również. Chociaż to jest najmniejszy problem w tym wszystkim. Najgorsze jest zawieść się na osobie, której ufasz" - podkreśliła.

Roksana zaznaczyła, że wiele sytuacji z pierwszych lat kariery nauczyło ją ostrożności. Dodała również, że opinia publiczna często nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wygląda funkcjonowanie młodego artysty za kulisami branży muzycznej.

"Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile przeszłam w tej branży. To jest coś, co mnie umocniło" - stwierdziła.

Dziś za koncert otrzymuje nawet 70 tys. zł

Obecnie sytuacja wokalistki wygląda zupełnie inaczej. Według ustaleń "Super Expressu" stawka za jej koncert wynosi od 60 do 70 tys. zł.

Sama artystka tłumaczyła wcześniej, że duża część tych środków przeznaczana jest na przygotowanie występów. Węgiel koncertuje z zespołem na żywo i stawia na rozbudowaną oprawę swoich show.

"Trzeba opłacić cały band i ekipę. Zależy mi na jakości i na tym, żeby muzyka brzmiała na żywo. Dlatego stale inwestuję w koncerty" - mówiła w rozmowie z Eska.pl.

Wokalistka podkreśla, że obecnie współpracuje z ludźmi, którym ufa i którzy dbają o jej interesy. Funkcję jej menedżera pełni obecnie mąż artystki, Kevin Mglej.

Jak przyznaje, dopiero w ostatnich latach zaczęła odczuwać efekty swojej pracy także pod względem finansowym.

"Nie mogę powiedzieć, że nie zarabiam, bo zarabiam i jestem naprawdę szczęśliwa. Przez długi czas nie było jednak tak, jak się ludziom wydawało. Teraz jest wspaniale, ale były lata, kiedy zarabiał każdy dookoła mnie, tylko nie ja" - podsumowała.





Ten utwór ma dla Pectus szczególne znaczenie. "To zdradziła nam nasza mama" INTERIA.PL