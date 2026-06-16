Roksana Węgiel szczerze o relacji z pasierbem. "Nie będę kłamać"

Gdy w sierpniu 2024 roku Roksana Węgiel i Kevin Mglej powiedzieli sobie sakramentalne "tak", ich związek znalazł się w centrum zainteresowania mediów. Wiele komentarzy dotyczyło młodego wieku piosenkarki oraz faktu, że producent muzyczny jest ojcem kilkuletniego syna. Dziś wokalistka otwarcie mówi o tym, jak wygląda jej codzienność w rodzinie, której częścią jest również William.

Roksana Węgiel: Też poniekąd mam dziecko

W rozmowie z Eska.pl laureatka Eurowizji Junior przyznała, że relacja z synem męża jest dla niej czymś naturalnym. Nie ukrywa też, że traktuje chłopca jak członka najbliższej rodziny.

"Nie jest tajemnicą, że Kevin ma syna, więc też poniekąd mam dziecko. Jest to mój pasierb" - powiedziała.

W budowaniu więzi z Williamem pomaga jej doświadczenie wyniesione z domu rodzinnego. Roksana wychowywała się z młodszym rodzeństwem, a dziś aktywnie uczestniczy w życiu swoich braci - Maksymiliana i Tymoteusza. Jak sama przyznaje, cała trójka chłopców może liczyć na wyjątkowe względy ze strony jej i Kevina.

Artystka nie zamierza udawać, że zawsze potrafi zachować pełną konsekwencję. Wprost przyznała, że zarówno ona, jak i jej mąż mają słabość do najmłodszych członków rodziny.

"Jeśli chodzi o dzieci - moich braci i synka Kevina - to rozpieszczamy. Zgodzę się z Wojtkiem Szczęsnym, że trudno jest powiedzieć "nie" w momencie, kiedy stać cię na pewne rzeczy" - wyznała.

Jednocześnie para doszła do wniosku, że nadmiar prezentów może sprawić, iż tracą one swoją wartość.

"Był taki moment, gdzie powiedzieliśmy sobie z Kevinem, że prezenty przestają mieć wartość, kiedy jest to zbyt częste. Wydaje mi się, że staramy się to zbalansować, ale rozpieszczamy, nie będę kłamać" - dodała.

Disneyland zamiast kolejnych prezentów

Zamiast zasypywać dzieci kolejnymi podarunkami, małżonkowie coraz częściej stawiają na wspólne przeżycia. Jak podkreśla Węgiel, właśnie takie chwile pozostają w pamięci najdłużej. Jednym z rodzinnych wyjazdów, który szczególnie zapadł im w pamięć, była wyprawa do Disneylandu. Na wycieczkę zabrali Williama oraz dwóch młodszych braci wokalistki.

"Staramy się robić dla nich dobre rzeczy, zabierać ich na różne atrakcje, stawiać na wspomnienia. Zabraliśmy ich kiedyś do Disneylandu, całą trójkę, więc raczej staramy się te pieniądze mądrze zainwestować, żeby mieli wspomnienia na lata. To jest piękne" - podsumowała.





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