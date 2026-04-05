Okres świąteczny to dla wielu polskich gwiazd doskonała okazja do pochwalenia się w sieci rodzinnymi kadrami z tradycyjnym koszyczkiem. Nie inaczej było w przypadku Roksany Węgiel, która opublikowała na Instagramie zdjęcie z mężem, Kevinem Mglejem. Para zapozowała do fotografii na tle jednego z kościołów. "'Pan jest blisko' - dobrych, pełnych pokoju świąt" - napisała artystka.

Tym razem to jednak nie życzenia, a stylizacja młodej gwiazdy wzbudziła największe emocje wśród internautów. Na opublikowanym kadrze widać, że piosenkarka postawiła tego dnia na stylowy, lecz dość kontrowersyjny zestaw. Wokalistka założyła elegancką, beżową marynarkę z białą koszulą, do których dobrała okulary przeciwsłoneczne, ciężkie buty, torbę Louis Vuitton oraz mini spódniczkę, która odsłoniła jej nogi.

Oburzenie strojem Roksany Węgiel

Taki dobór garderoby do wizyty w kościele spotkał się z krytyką części jej obserwatorów, którzy zarzucili 19-latce brak wyczucia i szacunku do miejsca kultu. Zwracano uwagę, że eksponowanie nagich ud pod kościołem zdecydowanie nie pasuje do wizerunku osoby, która regularnie manifestuje swoją głęboką religijność.

"Wszystko pięknie Pani Roxano, jednak ubiór niestosowny na zdjęcie z krzyżem w tle...", "Szkoda, że tak fajna dziewczyna, która może inspirować wiele osób pokazuje coś pięknego jakim jest głęboka wiara, ale jednocześnie nie dostosowuje swojego wyglądu do sytuacji", "W tym stroju do kościoła?" - czytamy w komentarzach pod postem wokalistki.

W takiej stylizacji Roksana Węgiel wybrała się do kościoła Instagram @roxie_wegiel materiał zewnętrzny

Co ciekawe, Roksana Węgiel jakiś czas temu sama wypowiadała się na temat kościelnego dress-code'u. Przy okazji Bestsellerów Empiku 2024 artystka zapewniała dziennikarzy "Eski", że do świątyni ubiera się zdecydowanie inaczej: "Zgadzam się z tym, że trzeba mieć szacunek do kościoła, po prostu do religii i w takich miejscach zachowywać się według zasad, czyli zakryte ramiona, zakryte kolana i taki schludny ubiór" - tłumaczyła.

