Roksana Węgiel pokazała zdjęcie sprzed kościoła. W sieci zawrzało

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Roksana Węgiel wywołała w sieci potężną dyskusję na temat swojego wizerunku. 19-letnia artystka, która chętnie opowiada w wywiadach o swoim głębokim przywiązaniu do wiary, opublikowała w sieci świąteczne zdjęcie sprzed kościoła. Uwagę internautów natychmiast przykuł jej strój, który dla wielu osób okazał się niestosowny do okazji.

Roksana Węgiel skrytykowana za świąteczną stylizację przed kościołem. Internauci komentują jej strój.
Okres świąteczny to dla wielu polskich gwiazd doskonała okazja do pochwalenia się w sieci rodzinnymi kadrami z tradycyjnym koszyczkiem. Nie inaczej było w przypadku Roksany Węgiel, która opublikowała na Instagramie zdjęcie z mężem, Kevinem Mglejem. Para zapozowała do fotografii na tle jednego z kościołów. "'Pan jest blisko' - dobrych, pełnych pokoju świąt" - napisała artystka.

Tym razem to jednak nie życzenia, a stylizacja młodej gwiazdy wzbudziła największe emocje wśród internautów. Na opublikowanym kadrze widać, że piosenkarka postawiła tego dnia na stylowy, lecz dość kontrowersyjny zestaw. Wokalistka założyła elegancką, beżową marynarkę z białą koszulą, do których dobrała okulary przeciwsłoneczne, ciężkie buty, torbę Louis Vuitton oraz mini spódniczkę, która odsłoniła jej nogi.

Zobacz również:

Ewa i Krzysztof Krawczykowie
Pop

Emocjonalne wyznanie Ewy Krawczyk. Zabrała głos w piątą rocznicę śmierci męża

Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Oburzenie strojem Roksany Węgiel

Taki dobór garderoby do wizyty w kościele spotkał się z krytyką części jej obserwatorów, którzy zarzucili 19-latce brak wyczucia i szacunku do miejsca kultu. Zwracano uwagę, że eksponowanie nagich ud pod kościołem zdecydowanie nie pasuje do wizerunku osoby, która regularnie manifestuje swoją głęboką religijność.

"Wszystko pięknie Pani Roxano, jednak ubiór niestosowny na zdjęcie z krzyżem w tle...", "Szkoda, że tak fajna dziewczyna, która może inspirować wiele osób pokazuje coś pięknego jakim jest głęboka wiara, ale jednocześnie nie dostosowuje swojego wyglądu do sytuacji", "W tym stroju do kościoła?" - czytamy w komentarzach pod postem wokalistki.

Para młodych osób w modnych ubraniach stoi razem na schodach przed budynkiem, mężczyzna trzyma w ręce ozdobiony koszyk z dekoracjami wielkanocnymi, oboje mają na sobie okulary przeciwsłoneczne.
W takiej stylizacji Roksana Węgiel wybrała się do kościołaInstagram @roxie_wegielmateriał zewnętrzny

Co ciekawe, Roksana Węgiel jakiś czas temu sama wypowiadała się na temat kościelnego dress-code'u. Przy okazji Bestsellerów Empiku 2024 artystka zapewniała dziennikarzy "Eski", że do świątyni ubiera się zdecydowanie inaczej: "Zgadzam się z tym, że trzeba mieć szacunek do kościoła, po prostu do religii i w takich miejscach zachowywać się według zasad, czyli zakryte ramiona, zakryte kolana i taki schludny ubiór" - tłumaczyła.

