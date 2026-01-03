Roksana Węgiel komentuje ślub Viki Gabor. "Widać, że się pogubiła"

Kilka dni temu media obiegła wiadomość, która zaskoczyła zarówno fanów, jak i środowisko muzyczne. Viki Gabor miała poślubić Giovanniego - wnuka Bogdana Trojanka, znanego artysty i popularyzatora kultury romskiej. Informację jako pierwszy nagłośnił sam dziadek pana młodego, publikując obszerne oświadczenie w mediach społecznościowych.

"Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie" - napisał Trojanek.

Jak podkreślił, ceremonia miała charakter tradycyjny i symboliczny. Nie była ani ślubem cywilnym, ani kościelnym, a więc formalnie nie wywołuje skutków prawnych. Mimo to sam fakt zawarcia związku w tak młodym wieku stał się punktem zapalnym dla internetowych dyskusji.

Tajemnica przed rodzicami i decyzja młodych

W kolejnych wywiadach Bogdan Trojanek ujawnił kulisy decyzji pary. W rozmowie z "Faktem" zaznaczył, że zarówno rodzina, jak i rodzice Viki Gabor, zostali postawieni przed faktem dokonanym.

"Oczywiście oni się znali wcześniej, korespondencję prowadzili między sobą i stwierdzili, że uciekamy sobie, pobieramy się. Czuję, że ty będziesz moim mężem i chcę, żebyś ty była moją żoną. Tak się stało... Zostali przeze mnie pobłogosławieni w domu rodzinnym w Krakowie, to, że te tradycyjne wiązania rąk dalej się odbywa, to jest piękne, bo to jest niepisane nasze romskie prawo. Wybrała mojego wnuka, nie innego, a miała wielu chętnych kandydatów" - opowiadał Trojanek.

Jak dodał, decyzja młodych była utrzymywana w tajemnicy:

"Wszyscy byliśmy zaskoczeni, dlatego że zrobili to w tajemnicy przed nami. Przed rodzicami też".

Przed parą ma być jeszcze huczne wesele, zapowiadane jako kilkudniowe wydarzenie, zgodne z romską tradycją.

Milczenie Viki i medialne spekulacje

Choć informacja o ślubie błyskawicznie rozniosła się w internecie, sama Viki Gabor ograniczyła się do bardzo lakonicznych reakcji. Artystka nie udziela wywiadów, a jej aktywność w mediach społecznościowych została zauważalnie ograniczona. Fani zwrócili uwagę m.in. na usunięcie wcześniejszych wpisów z Instagrama, co tylko podsyciło domysły dotyczące jej emocjonalnego stanu i presji, z jaką przyszło jej się mierzyć.

Roksana Węgiel: współczucie i gratulacje

Do sprawy odniosła się także Roksana Węgiel, zapytana o całą sytuację przez portal eska.pl. Artystka, która kilka lat temu sama znalazła się w centrum medialnej krytyki po ogłoszeniu zaręczyn, nie ukrywała, że patrzy na wydarzenia z perspektywy własnych doświadczeń.

"Nie jest to łatwe na pewno. Widać to nawet po ruchach, jakie zrobiła Viki. Co ja mogę powiedzieć? Z jednej strony jej współczuję, bo widać, że się pogubiła, a z drugiej gratuluję jej ślubu. Mam nadzieję, że jest szczęśliwa. Tylko tyle mogę powiedzieć" - przyznała Węgiel.

Choć piosenkarka nie doprecyzowała, co dokładnie miała na myśli, komentatorzy przypuszczają, że chodziło zarówno o brak oficjalnego stanowiska Viki, jak i o jej nagłe wycofanie się z mediów społecznościowych.

Sprawa ślubu Viki Gabor ponownie otworzyła dyskusję na temat zderzenia tradycji kulturowych z realiami współczesnego show-biznesu. Sama artystka nigdy nie ukrywała swoich romskich korzeni i wielokrotnie podkreślała, że są one ważnym elementem jej tożsamości. Tym razem jednak decyzja podjęta w zgodzie z tradycją wywołała reakcję znacznie wykraczającą poza środowisko fanów.

