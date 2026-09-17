Roksana Węgiel i Kevin Mglej pokazali romantyczne kadry z Nowego Jorku! "Piękni"

Na fotografiach udostępnionych przez Kevina Mgleja znalazły się kadry z rozpoznawalnych punktów miasta. Jeden z nich pokazuje małżonków obejmujących się i obserwujących Statuę Wolności o zachodzie słońca.

Wyjazd Roxie Węgiel z mężem przypadł na czas nowojorskiego tygodnia mody. Wokalistka pojawiła się między innymi na jubileuszowym pokazie domu mody Carolina Herrera, a mąż towarzyszył jej podczas pobytu w mieście.

Fani reagują na zdjęcia

Post spotkał się z ciepłym przyjęciem obserwatorów. W komentarzach pod zdjęciami pojawiły się liczne wiadomości od osób, które komplementowały parę i klimat ich nowojorskiej relacji.

"Piękni", "Moja ulubiona para", "Słodko wyglądacie", "Piękny Nowy Jork i piękni wy" - czytamy w komentarzach pod postem na Instagramie.

Kadry z wyjazdu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja do Nowego Jorku Instagram @kevinmglej materiał zewnętrzny

Od współpracy do małżeństwa

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się w 2022 roku przy pracy nad albumem wokalistki "13+5". Ich związek szybko wzbudził zainteresowanie mediów - między małżonkami jest bowiem aż osiem lat różnicy wieku.

Para zawarła ślub kościelny 25 sierpnia 2024 roku w kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni na Podkarpaciu. Ceremonię utrzymywano w tajemnicy, a szczegóły miejsca wydarzenia goście poznali krótko przed rozpoczęciem uroczystości. Nowe zdjęcia z Nowego Jorku są kolejną wspólną pamiątką pary, która chętnie dzieli się w internecie zarówno zawodowymi sukcesami, jak i fragmentami życia prywatnego.