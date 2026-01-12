Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili już przysięgę małżeńską! Para niespodziewanie to potwierdziła

Roksana Węgiel i Kevin Mglej pobrali się 25 sierpnia 2024 roku. Ich relacja wzbudziła wiele mieszanych reakcji, szczególnie ze względu na różnicę wieku - małżonek jest starszy od niej aż o 9 lat. Mimo tego para regularnie dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych oraz wspomina o sobie na wywiadach. Artystka niedawno chwaliła się na swoim Instagramie m.in. zdjęciami ze świąt i sylwestra, zapowiadając, że 2026 r. będzie kontynuacją zeszłorocznego przełomu.