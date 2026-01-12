Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili już przysięgę małżeńską! Para niespodziewanie to potwierdziła
Relacja Roksany Węgiel i Kevina Mgleja budzi w sieci ogromne zainteresowanie. Para w mediach społecznościowych chętnie dzieli się swoimi prywatnymi chwilami, a w wywiadach nie unika tematu drugiej połówki, zaspokajając ciekawość internautów. Tym razem w niedawnej rozmowie przyznali, że odnowili przysięgę małżeńską!
Roksana Węgiel i Kevin Mglej pobrali się 25 sierpnia 2024 roku. Ich relacja wzbudziła wiele mieszanych reakcji, szczególnie ze względu na różnicę wieku - małżonek jest starszy od niej aż o 9 lat. Mimo tego para regularnie dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych oraz wspomina o sobie na wywiadach. Artystka niedawno chwaliła się na swoim Instagramie m.in. zdjęciami ze świąt i sylwestra, zapowiadając, że 2026 r. będzie kontynuacją zeszłorocznego przełomu.
Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę
Roksana Węgiel wraz z mężem pojawiła się na premierze animacji "Miss Moxy. Kocia ekipa". Tam mieli okazję porozmawiać z Radiem Eska. Para niespodziewanie ujawniła, że rok po zawarciu małżeństwa, zdecydowali się odnowić złożoną przysięgę.
"My już odnawialiśmy" - tłumaczył Kevin Mglej po pytaniu, czy odnowa przysięgi małżeńskiej to zgodnie z trendującym w sieci formatem "klasa czy obciach".
Jego słowa potwierdziła Roksana Węgiel, żartobliwie dodając, że mogło dojść do tego w wyniku małej obsesji: "Odnawialiśmy po roku. Może jesteśmy psychiczni".