Rok temu przyłapała ich kamera na koncercie Coldplay. Jak potoczyły się losy bohaterów głośnej afery?

Latem 2025 roku koncert Coldplay na stadionie Gillette Stadium w Foxborough niespodziewanie stał się jednym z najgłośniejszych tematów w internecie. W trakcie tradycyjnej zabawy z udziałem publiczności kamera skierowała się na parę obejmującą się na trybunach. Byli to Andy Byron, pełniący wówczas funkcję prezesa firmy Astronomer, oraz Kristin Cabot, odpowiadająca za dział HR w tej samej spółce.

Gdy ich wizerunek pojawił się na telebimach, oboje natychmiast próbowali schować się przed kamerą. Reakcję zauważył także Chris Martin, który ze sceny zażartował:

" Albo mają romans, albo są po prostu bardzo nieśmiali ".

Nagranie błyskawicznie trafiło do mediów społecznościowych, a internauci szybko ustalili tożsamość bohaterów filmu. Wkrótce okazało się, że łączy ich romans. Sprawa wzbudziła jeszcze większe zainteresowanie, ponieważ oboje pozostawali w związkach małżeńskich, a Byron był jednocześnie przełożonym Cabot.

Oboje pożegnali się z Astronomer

Skutki medialnej burzy przyszły bardzo szybko. Andy Byron zrezygnował z funkcji prezesa Astronomera, a kilka dni później z firmy odeszła również Kristin Cabot.

Choć po kilku tygodniach zainteresowanie aferą zaczęło słabnąć, media jeszcze przez wiele miesięcy śledziły, jak zmienia się sytuacja byłych menedżerów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Byron dostał drugą szansę

Po ujawnieniu romansu pojawiały się informacje, że małżeństwo Andy'ego Byrona dobiega końca. Były prezes miał wyprowadzić się ze wspólnego domu i zamieszkać w luksusowej posiadłości.

Jesienią 2025 roku amerykańskie media informowały jednak, że jego żona Megan zdecydowała się dać mu kolejną szansę. Najnowsze doniesienia wskazują, że małżonkowie nadal są razem, choć od początku nie komentują publicznie wydarzeń związanych z koncertem Coldplay.

Kristin Cabot: "Podjęłam złą decyzję"

Inaczej potoczyły się losy Kristin Cabot. Jak wyjaśniała później, w czasie romansu pozostawała już w separacji z mężem. Po wybuchu afery do sądu trafiły jednak dokumenty rozwodowe.

W rozmowie z "The New York Times" była szefowa działu HR przyznała, że tamte wydarzenia kosztowały ją przede wszystkim karierę.

"Podjęłam złą decyzję. Wzięłam za nią odpowiedzialność i zrezygnowałam z kariery."

Cabot ujawniła również, że po ujawnieniu romansu utrzymywała kontakt z Andym Byronem przez całe lato. Z czasem ich relacje miały jednak stać się znacznie rzadsze.

W tym samym wywiadzie odniosła się także do fali krytyki, z jaką musiała się zmierzyć.

"To cena, którą postanowiłam zapłacić. Chcę, żeby moje dzieci wiedziały, że można popełniać błędy i naprawdę coś schrzanić. Ale to nie znaczy, że należy grozić ludziom śmiercią."

Jak dodała, gdy doszło do wydarzeń na koncercie Coldplay, jej mąż również był obecny na stadionie. Towarzyszyła mu wówczas inna kobieta.

Dalsza kariera Kristin Cabot

Po odejściu z Astronomera Kristin Cabot postanowiła wykorzystać własne doświadczenia zawodowo. W kwietniu 2026 roku pojawiła się na konferencji Crisis Comms w Waszyngtonie poświęconej zarządzaniu kryzysami wizerunkowymi. Podczas wydarzenia wystąpiła wspólnie ze specjalistką ds. PR Dini von Mueffling, opowiadając o konsekwencjach medialnych afer i odbudowie reputacji.

Według doniesień amerykańskich mediów Cabot prowadzi również płatne konsultacje. Za 30-minutowe spotkanie ma pobierać około 875 dolarów.

Choć od wydarzeń w Foxborough minął już rok, nagranie z koncertu Coldplay wciąż regularnie wraca w mediach społecznościowych jako jeden z najbardziej komentowanych wiralowych materiałów ostatnich lat. Dla Andy'ego Byrona i Kristin Cabot kilka sekund przed stadionową kamerą okazało się początkiem zmian, które trwale wpłynęły na ich życie zawodowe i prywatne.



